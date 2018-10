Unidos por Ti retornará con el reparto de 9.800 kilos de comida

"Lo que ha ocurrido me ha hecho mucho daño, pero no tanto a mí como a las personas que han estado sin reparto durante más de tres meses". Lo asegura Mario Infante, presidente de la ONG Unidos por Ti, que, después de un periodo de inactividad, desde junio pasado, la reanudará el próximo noviembre, con 9.800 kilos procedentes de la UE a través del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA).

Infante no quiere entrar en polémicas después de las graves acusaciones recibidas respecto a su actividad solidaria. Asegura que "claro que pensé en dejarlo, pero vamos a seguir adelante por toda esa gente que precisa nuestra ayuda para lo básico: comer cada día".

"Tenemos usuarios de todo el municipio de Santa Cruz, aunque especialmente de La Salud, Añaza -derivados del centro de drogodependencia-, Cuesta de Piedra, El Sobradillo o Los Gladiolos, donde se esconden realidades duras", apunta, así como "de La Laguna, en concreto de Taco o La Cuesta". Sin olvidar a "las mujeres maltratadas que llegan tras ser atendidas en el Palacete Coviella".

Mario recuerda "a los vigilantes de empresas de seguridad en situación precaria a los que dimos de comer las pasadas navidades cuando peor estaban".

Una labor empañada por la duda. Infante reconoce que "me he podido equivocar, como al exponerme demasiado en redes sociales, pero nunca con mala fe, y me han machacado. Entiendo las críticas de quien no me conoce pero el que me conoce sabe lo que hay. Y se han dicho muchas mentiras".

Apostilla: "El Banco de Alimentos no nos facilita comida y hay empresas privadas que se han echado atrás, pero nos queda el FEGA europeo. En noviembre nos llegará la remesa trimestral de 9,8 toneladas para repartir entre 120 familias que están a la espera. Hay muchas más, pero estas son las registradas ante la Unión Europea y las únicas que pueden recibir esos alimentos".

Para Infante, "hay un punto de picaresca y mucho de economía sumergida, pero creo que ayudamos a quien de verdad lo necesita. Siempre nos hemos tenido que buscar la vida para llenar la despensa y hacer el reparto mensual. Gracias a empresas y a los eventos lo hemos podido lograr".

Unidos Por Ti inicia una nueva etapa. En ella, contra viento y marea, "vamos a mantener nuestro evento anual, Tú Eres Mi Héroe, que ya ha cumplido cinco ediciones y pretendemos que la sexta sea en marzo o abril del próximo año. Antes, en Navidad, repartiremos juguetes por gentileza de Interjuguetes. Y el local, que en mayo pasado sufrió un robo, continúa abierto a la gente necesitada, que hay mucha. A ellos hemos ayudado en cuatro años y con una sola subvención en este tiempo: 1.200 euros de Participación Ciudadana de Santa Cruz".

"Asociación asistencial, no una ONG". Esta es la autodefinición que siempre han hecho los miembros de Unidos por Ti de su colectivo, dedicado desde hace cuatro años a ayudar con alimentos a los necesitados. En este tiempo, asegura su presidente -todavía porque está a punto de dar un paso hacia un papel menos relevante-, Mario Infante, "hemos dado comida a unas 5.000 familias". Mario y Mary (María Sánchez, educadora infantil de profesión). Él de Taco y ella de La Salud, donde Unidos tiene su sede, en concreto en un local cedido dentro de la sede de la AV Santiago Apóstol, de la parte alta del barrio alto de la capital tinerfeña. Mario agradece ese detalle del colectivo vecinal. Él marca su impronta y personalidad al grupo que forman, en total, otros seis voluntarios, todos mujeres, salvo Luis, que está desde el comienzo en Unidos.

Recuerdan que "un amigo informático me propuso el nombre, nos gustó y adelante. Empezamos con tres o cuatro familias y repartiendo en moto. Luego fueron siete, luego 150 y antes de lo sucedido el verano pasado llegamos hasta las 400". Infante valora: "Antes se ayudaba a África, pero ahora es la gente de aquí la que necesita solidaridad".