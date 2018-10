La ULL acoge el segundo encuentro de programadores informáticos PyDay Tenerife

El próximo 17 de noviembre de 2018 tendrá lugar la segunda edición del PyDay Tenerife. El término PyDay viene de Python Day, una jornada completa de charlas sobre el lenguaje de programación Python.

Detrás de este evento está la asociación Python Canarias cuyos objetivos, son, entre otros, promover el uso del lenguaje de programación Python, dar soporte a quienes deseen aprenderlo y promover la programación como una competencia educativa básica.

La jornada tendrá lugar en el edificio de Física y Matemáticas de la Universidad de La Laguna y se extenderá desde primera hora de la mañana hasta más allá de las siete de la tarde. Se espera contar con más de 150 asistentes. Estará dividido en tres tracks en paralelo. Hay programadas 20 charlas para todos los niveles: básico, intermedio y avanzado. Dos ponencias serán plenarias e impartidas por desarrolladores internacionales de prestigio: Víctor Terrón que trabaja como Site Reliability Engineer para Google en Zurich y Pablo Galindo que forma parte del Python Infrastructure Team en Bloomberg LP desde Londres.

Python es un lenguaje dinámico, de alto nivel y con una sintaxis clara. Es de propósito general lo que permite usarlo para cualquier tipo de programa o herramienta. Dispone de una inmensa cantidad de librerías, tanto internas como de terceras partes. Por si todo esto

fuera poco, es software libre, multiplataforma (Unix, Windows u S/X entre otras) y multiparadigma (orientación a objetos, funcional o imperativo). Python es utilizado hoy en día por empresas tan destacadas como Instagram, The New York Times, Google, Dropbox,

NASA, Mercedes-Benz, Pinterest, National Geographic, The Washington Post, YouTube, Blender o Industrial Light & Magic.

El PyDay se encuentra englobado en el mes tecnológico de la ULL, ya que una semana antes tendrá lugar el JSDay (Javascript) en la misma localización. De hecho hay posibles descuentos por asistir a ambos eventos. La entrada al PyDay cuesta 12€ y se puede

adquirir a través de la web pythoncanarias.es

Patrocinios de PyDay Canarias

Junto a los beneficios que se aportan a la comunidad, las empresas patrocinadoras consiguen visibilidad y posicionamiento. Además, el PyDay es el lugar más adecuado para encontrar desarrolladores Python en Canarias. Existen tres niveles de patrocinio: Jade (50€), Zafiro (100€) y Diamante (200€). Interesados contactar a través de info@pythoncanarias.es

Canarias cuenta con una importante comunidad de desarrolladores pero sigue siendo necesario la celebración de eventos como el PyDay, que se convierten en puntos de encuentro y difusión de las nuevas tecnologías.