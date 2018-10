Petra Martínez: "Lo más duro del cine es cuando estás en casa sola y no te llama nadie"

La actriz Petra Martínez, que esta noche recibirá la Guayarmina de Honor de la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar, ha afirmado que lo más duro del cine es "cuando estás en casa sola y no te llama nadie, y ni siquiera sabes si te van a llamar".

Petra Martínez es una de las actrices más entrañables del panorama nacional y con este galardón se quiere reconocer su trayectoria exitosa tanto en televisión, como en cine y en teatro. La culpa la tienen películas como 'La mala educación' (Pedro Almodovar), 'La noche de los girasoles' (Jorge Sánchez Cabezudo), 'La soledad' (Jaime Rosales) o 'Mientras duermes' (Jaume Balagueró). En la pequeña pantalla ha formado parte del elenco de series como 'Amar en tiempos revueltos' y 'La que se avecina'.

La actriz ha comparecido esta mañana ante los medios junto a la también actriz y presentadora Bibiana Fernández, el periodista Kiko Barroso, que serán los encargados de conducir la Gala de Clausura esta noche a las 21.00, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo, y la directora del FIC Gáldar, Ruth Armas.

La homenajeada alabó el trabajo del equipo de FIC Galdar y reconoció estar encantada con el recibimiento de los galdenses. Respecto al homenaje que recibirá esta noche en el cine Guaires, aseguró estar muy contenta, pues "es más que un homenaje, esto significa el cariño de la gente". La actriz se permitió incluso bromear con la Guayarmina: "Me he informado y sé que era una mujer revolucionaria, lo que no me ha gustado mucho es que luego se hiciera cristiana y se llamara Margarita".

La actriz jienense contó que la primera vez que le dieron un homenaje no pudo dormir en toda la noche. "¿Me estaré haciendo vieja? Le pregunté a mi marido. Ahora cada vez me gustan más porque es el reconocimiento y el cariño de la gente, a la que creo que caigo bien. Es como decir que ya he llegado a lo que quería, a que la gente me quiera y les caiga simpática".

Petra recordó cómo fueron sus comienzos, que aunque de pequeña siempre quiso ser detective, Ibsen tuvo la culpa de que acabara como actriz. "Me fui muy jovencita a Inglaterra donde comencé a leer dramaturgos clásicos y ahí comenzó todo". Recordó su paso en televisión en el programa infantil Barrio Sésamo: "Acabé de los niños hasta el moño. Los niños eran pesadísimos y no paraban de pedirme autógrafos y dije que no hacía televisión nunca más, hasta que hace 15 años me dio un toque Mateo Gil y desde ahí me empezaron a llamar".

En televisión, Petra reconoce que siempre ha hecho papeles muy dramáticos: "He llorado por un tubo, lo que no he llorado en mi vida, lo he hecho en la televisión. Normalmente en las series se muere el marido y estás un capítulo llorando, pues a mí me tenían cuatro capítulos llorando".

La actriz de 75 años asegura estar en su plenitud y "no esperar nada" porque se ha dado cuenta de lo que más le gusta es aburrirse sin hacer nada, leyendo viajando y disfrutando con su teatro y con la serie 'La que se avecina' en la que reconoce ser feliz porque como no es ni abuela ni madre de nadie, ni llora con nada y lo único que hace es molestar al resto de los personajes: "Este papel es una delicia", afirmó.