Camille se pierde la visita a Zaragoza

6:28 AM

Samuel Camille dejó ayer huérfano el lateral izquierdo del CD Tenerife al verse agravados sus problemas de garganta, una circunstancia que alterará notablemente los planes de José Luis Oltra para el encuentro de mañana en La Romareda. El francés iba a ser titular y ahora deberá dejar su puesto a Héctor Hernández, si es que no quiere el técnico valenciano que esta ausencia modifique también su dibujo táctico.

El parte médico blanquiazul reflejó que padece un "absceso amigdalar", una dolencia que precisó de "de intervención en Hospiten Rambla". Más que el problema en sí es precisamente la incisión practicada lo que propiciará que se ausente del duelo ante el conjunto maño. En principio volvería a ejercitarse con el grupo la próxima semana "pendiente de la respuesta al tratamiento" y de la evolución que presente.

Tampoco se ejercitó Lucas Aveldaño que, con unas molestias en los isquiotibiales, abrirá hueco en la convocatoria para que entre un componente de la cantera blanquiazul. Samuel Arbelo, que puede actuar como central y ya lo hizo en pretemporada con el primer equipo, tiene todas las papeletas para entrar en la lista de expedicionarios.

Oltra, que no da pistas en las sesiones de preparación sobre el once a alinear, repetirá con cinco en el fondo. Las buenas sensaciones ofrecidas ante el Lugo han permitido una prórroga en su idea de cambiar de planes si no llegaban los resultados. De ahí la conveniencia de contar con un central más entre los dieciocho.

La buena noticia llegó en la delantera, puesto que Nano trabajó al mismo ritmo que sus compañeros después de estar ausente de la dinámica de grupo el pasado jueves por precaución. Finalmente, el leve esguince de tobillo que sufrió tras un encontronazo con Carlos Ruiz el pasado miércoles no ha ido a mayores. El tinerfeño, salvo que sus molestias reaparezcan en la última sesión (hoy a las 8:30 horas), formará parte también de los convocados y será titular ante el Real Zaragoza.

Riesgo de suspensión

El Zaragoza-Tenerife es uno de los once partidos en riesgo de suspensión debido a la gota fría que afecta a la zona mediterránea y del sureste de la Península durante estos días. En Primera son cinco los encuentros afectados: Valencia-Leganés, Villarreal-Atlético, Barcelona-Sevilla, Huesca-Espanyol y Betis-Valladolid. En Segunda, al que se disputará en La Romareda hay que añadir: Córdoba-Depor, Mallorca-Extemadura, Albacete-Almería, Reus-Rayo Majadahonda y Cádiz-Sporting. LaLiga ha emitido una circular para los clubes de estos partidos con la intención de que sean previsores a la hora de llegar al estadio, además de tener a punto las instalaciones y extremar el cuidado de las mismas en el caso de los equipos anfitriones. En la Comunidad Valenciana ya se aplazó el Valencia-Sevilla femenino.