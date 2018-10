"Me preocupa jugar fuera y la meta es parecernos más a lo de casa"

Oltra sabe que su Tenerife debe dar un paso adelante y, tomando como punto de partida la versión que ofreció el pasado domingo ante el Lugo, crecer en competitividad para pelear por la victoria ante el Zaragoza. Sabe que la situación de su rival es un "arma de doble filo" y que los dos equipos llegan en circunstancias parecidas en cuanto a la confianza se refiere.

¿Cómo se encuentra Nano?

Hoy (por ayer) ha entrenado con normalidad. Lo de ayer fue más por precaución que otra cosa, para que llegara bien al partido. La lesión fue una torcedura de tobillo, un esguince de grado 1, en una acción normal de cualquier entrenamiento. Esto no debía impedirle estar en condiciones para el domingo y estará disponible si vuelve a entrenarse sin problemas. En Zaragoza cualquier decisión sería ya por decisión técnica.

¿Hay algún jugador más con problemas físicos?

Camille no va a estar. Ha tenido un problema en la garganta, con un absceso. Le han tenido que hacer una incisión, algo que conlleva un riesgo. Los servicios médicos han optado por no forzar. Llevaba dos días fastidiado y ya no se incorporará hasta la semana que viene. También nos hemos encontrado con una molestia importante en el isquio de Lucas Aveldaño. Es difícil que llegue para el domingo.

Va justo para hacer la lista.

Bueno, probablemente me lleva a alguien de la cadena de filiales para completar la lista. De los que habitualmente se ejercitan con nosotros. Tengo que valorar bien el último entrenamiento antes de decidir. Lo que ha pasado estos dos días me modifican un poco la idea de la convocatoria. Pero habrá once en el campo y dieciocho en la lista. Estamos tranquilos.

¿Se plantea la alternativa de Raúl Cámara o tiene claro que jugará Héctor Hernández?

En principio, la primera opción es Héctor. Es la natural. También está lesionado Faridi, que en esa demarcación podía ofrecer un rendimiento importante. De lo que tenemos a disposición, jugando con una línea de cuatro sí contemplaría más lo de Raúl. Pero en el carril largo le puede costar. Y más a pierna cambiada. Vamos a valorar todo para tomar la mejor decisión. Héctor es un buen futbolista y la confianza en él es plena, aunque no estuviera en su mejor versión en el último partido. Sabe que tiene que dar un paso adelante y está aquí con nosotros por el nivel que ya ha mostrado.

¿Cómo ve a sus jugadores en el aspecto anímico?

Yo creo que fue peor la pasada porque veníamos de un muy mal partido. En esta los he visto responsabilizados porque saben que tenemos que lograr victorias. Creo que contra el Lugo han competido como yo les he pedido. Sabemos que hay aspectos a mejorar, que debemos ser más contundentes en las áreas y que debemos generar más situaciones de gol. Pero por lo menos el equipo dio la cara e hizo cosas bien. Es un punto de partida para crecer y mejorar. Ahora lo que tenemos que hacer es competir bien contra el Zaragoza y tratar de traernos la victoria.

Con la falta de confianza que tienen Zaragoza y Tenerife, ¿puede ser determinante en el partido anotar el primer gol?

Sí. En Segunda está demostrado estadísticamente que tiene un porcentaje más alto de lograr la victoria. Los dos estamos en una situación similar y el que se adelante tendrá ese plus de confianza de verse mejor de lo que está. En Zaragoza se vive mucho el fútbol, hay presión como en todos esos sitios que tienen historia, y verse en una mala situación penaliza. Creo que lo más importante es que les hagamos sentir incómodos y que les estamos superando.

¿Qué importancia le otorga a las bajas que sufre el Zaragoza?

Es verdad que tiene bajas sensibles en la parte de arriba como Álvaro (Vázquez) y Marc Gual, que no pueden estar. También tienen la baja de Grippo por la sanción. Pero no tienen que notar esas ausencias. Seguro que Imanol (Idiákez) no lo hace. Es verdad que no llegan en el mejor momento, pero no hace tanto que lo vimos superar al Oviedo en su campo por 0-4. Ahí nos pareció un aspirante a todo. No sé si va a hacer el 4-4-2 en rombo o un 4-3-3. Eso no nos va a condicionar. Es un equipo que intentar elaborar, ser asociativo y que va bien en el balón parado. Vienen de caer eliminado en la Copa, pero creo que estamos más o menos igual. Debemos aislarnos del ruido y centrarnos en hacer las cosas bien.

¿Le preocupa la versión visitante que ha dado el Tenerife y la diferencia con la que ofrece en casa?

Lo hacemos siempre. Es algo que en el caso del Tenerife es histórico. Desde abril no gana el equipo fuera. Conmigo hemos logrado un empate de aquella manera en Córdoba y una derrota haciendo aguas por todos lados ante el Mallorca. Suele suceder en los equipos de las islas. Es verdad que todos somos más fuertes de local. Les decimos a los jugadores que se puede llevar el peso del partido o estar diez metros más adelante, pero es lo de siempre. Queremos parecernos más a lo que ofrecemos en casa. Esta semana adquiere relevancia. Si no somos intensos y agresivos, vamos a tener dificultades. Hay que llegar a La Romareda y ser capaces de tocar esa fibra.

¿Se está acercando Joao Rodríguez a la titularidad?

Se está acercando a ser un futbolista con un potencial determinado. Esto no siempre es acción-reacción. No te pongo o te quito si lo haces bien o lo haces mal. Entiendo que él espera tener recompensa, pero también la puede tener durante el partido. Queremos futbolistas que se atrevan, que busquen situaciones de uno contra uno y de finalización. Que se atrevan. Joao estuvo muy bien el otro día y es una opción que manejamos para jugar desde el inicio.

¿Puede dar Tyronne cosas al equipo jugando por dentro?

Depende de la forma en que quieras jugar y de muchos factores. Es un buen futbolista, de calidad y técnicamente bueno. De los que entiende bien el juego. Pero también viene de un periodo de inactividad largo. Está cerca de volver a participar y está entrenando a muy buen nivel. Pero luego habrá que tomar decisiones en función de nuestra forma de jugar y la del rival. Es un jugador para estar por dentro y el otro día me lo planteé para ponerlo al lado del mediocentro. En esa posición lo hemos utilizado entrenando, pero entendimos que no era el momento.

¿Cómo va la recuperación de Aitor Sanz?

Va por el buen camino. Pasa mucho tiempo en Vitoria y está en el proceso de estar recuperado lo antes posible. Va a estar en Zaragoza animando al equipo y es el primero que sufre porque quiere aportar. Lo importante es que más pronto que tarde va a estar con nosotros, va a participar y va a ser un jugador importante.