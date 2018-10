La UDG Tenerife Egatesa visita al RCD Espanyol, un rival muy competitivo

La UDG Tenerife Egatesa afronta la sexta jornada de liga Iberdrola ante un histórico del fútbol femenino como el RCD Espanyol, un equipo muy competitivo que cuenta con la columna vertebral del curso pasado y con incorporaciones de nivel como Paula Moreno o Katherine Alvarado, internacional con Costa Rica.

“El juego del Espanyol es muy fresco y equilibrado y buscan un ataque combinativo, pero vamos a ir a por los tres puntos desde el inicio con nuestro fútbol e imprimiendo verticalidad", ha relatado el técnico, Pier Cherubino.

"Hemos trabajado muy bien esta semana y si plasmamos en el verde el fútbol que tiene este equipo, con nuestro carácter no tenemos que preocuparnos de nada más sino de trabajar y trabajar”, asegura el preparador de las granadilleras.

Para Estella será un reencuentro especial. “Es un partido con un plus de ilusión porque vuelvo a la que fue mi casa y aunque no será un rival fácil iremos a darlo todo. Personalmente me encuentro en un buen momento aunque creo que siempre puedo ir a más y para eso estoy entrenando al 100% para ayudar al equipo en lo que pueda".

La lateral se muestra optimista, "estamos en un buen momento con mucha motivación porque nos están acompañando los resultados y estamos en una dinámica positiva. La clave es la unión del vestuario”:

La expedición parte rumbo a Barcelona este sábado 20 de octubre desde Tenerife Sur a las 11:25 horas. El encuentro, correspondiente a la sexta jornada de Liga Iberdrola tendrá lugar el domingo 21 a las 11:00 hora canaria y el regreso está previsto para las 17:20 horas a Tenerife Norte, según ha informado el club.