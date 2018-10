Iglesias, tras reunirse con Junqueras: "Ahora quien tiene que moverse es el Gobierno"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que su reunión con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha ido bien, que han hablado de economía pero que es pronto para hablar de Presupuestos Generales del Estado, y que Podemos negocia en nombre de Podemos: "Ahora quien tiene que moverse es el Gobierno".

En declaraciones este viernes por la tarde justo al salir de la cárcel de Lledoners, ha insistido en que "ahora, como dijo Pedro Sánchez, al Gobierno le toca negociar como gobierno y se tiene que mover".

Iglesias ha añadido que "el nivel de acuerdo con ERC es alto", tanto con Podemos como con los partidos que forman el grupo confederado en el Congreso Unidos Podemos, y ha lanzado un mensaje de apoyo a los familiares de todos los soberanistas encarcelados.

"Son los que más están sufriendo por una prisión que considero injusta", y ha insistido en que su encuento con los presos soberanistas --no solo con Junqueras-- ha ido muy bien, y que han hablado de aspectos políticos, sociales y económicos.

PRESUPUESTOS

El líder de Podemos ha empezado sus declaraciones parafraseando al poeta Antonio Machado cuando dijo que 'Si las personas se conocieran más se odiarían menos', justo antes de explicar que se ha reunido con "unos hombres que están presos por hacer política que deberían estar en libertad, con todas las dificultades que eso implique".

Ha explicado que su grupo confederado en el Congreso se ha movido ya: "Estamos contribuyendo a un diálogo y a una distensión que es imprescindible para que pueda haber acuerdos políticos, sobre todo".

Por eso, ha defendido que la reunión de este viernes en la prisión de Lledoners "ha sido muy importante", pero ha incidido en la necesidad de un gesto por parte del Gobierno para hacer el trabajo que considera que le corresponde.

HAN HABLADO DE "CUESTIONES ECONÓMICAS RECOGIDAS EN LOS PRESUPUESTOS"

Preguntado por si se ha abordado la aprobación de las cuentas públicas, ha reiterado que se ha hablado de cuestiones económicas que están recogidas en los PGE pero "los acuerdos sobre esas cuestiones son un preescenario y hay que seguir hablando".

"Es muy pronto para que pueda haber condiciones para poder hablar de Presupuestos. Pero ERC y nosotros estamos de acuerdo en lo fundamental", ha subrayado, y ha reiterado que Podemos y su grupo confederado en el Congreso negocian por ellos mismos y el Ejecutivo debe hacerlo en su nombre.

INSTAR A FISCALÍA

Según ha explicado poco antes el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà --presente en la reunión de dos horas y media en la cárcel con Junqueras--, Junqueras ha transmitido que no negociarán los PGE hasta que el Gobierno inste a actuar a la Fiscalía en relación a los presos.

Preguntado por si es partidario de que el Ejecutivo hable con el Ministerio Fiscal, Iglesias ha respondido: "El Gobierno sabe lo que tiene que hacer y nosotros ya hemos sido muy claros respecto a algunos aspectos. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Ahora quien tiene que hacer su trabajo y quien tiene que negociar en nombre del Gobierno es el Gobierno".

CUATRO HORAS EN LLEDONERS

Iglesias ha pasado cuatro horas en Lledoners, ya que, tras la reunión con Junqueras, ha mantenido un encuentro con el resto de dirigentes independentistas encarcelados en esa prisión.

"Me he reunido con todas las personas que están presas. Era mi obligación. Deberían estar en libertad haciendo política. Nos separan muchas cosas, pero no querría tener que volver aquí a reunirme con adversarios y aliados políticos, con quien no piensa como yo pero que tiene que estar en las instituciones".

Ha asegurado que en Cataluña y el resto de España hay "mucha gente ofendida porque sigue habiendo niveles de impunidad escandalosos con los corruptos" mientras estas personas siguen en prisión, y ha recordado que Podemos no ha compartido nunca la estrategia independentista pero que han defendido en toda España que estos presos deben estar en libertad.

HA SIDO UN ENCUENTRO RETRASADO

En la reunión con Junqueras también han participado la portavoz de ECP en el Congreso, Lucía Martín; el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens (BComú); el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, y el portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà.

Fuentes de Podemos han resaltado que la reunión de este viernes estaba prevista para antes del verano, pero que la situación de los hijos de Iglesias --que nacieron prematuros-- retrasó el encuentro.

Iglesias ya se reunió con Cuixart el 27 de junio en la cárcel madrileña de Soto del Real y tenía previsto hacer lo mismo con Junqueras en una reunión que finalmente se ha sustanciado este viernes.