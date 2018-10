"Se necesita un pacto por la movilidad ante este modelo insostenible"

Dice ser autocrítico, pero no para de resaltar lo que ha hecho en 20 meses ante los principales problemas de carreteras en Tenerife. No habla de su predecesora, aunque remarca que no halló ni un proyecto listo para licitar en el cajón. El vicepresidente regional y consejero de Obras, Pablo Rodríguez, está recibiendo crecientes críticas por su gestión, pero él lo tiene claro: la congestión no sabe de colores políticos y, por eso, aboga por "un pacto por la movilidad que cambie este modelo insostenible".

Fue muy criticado ayer (martes) en el pleno por las colas en Tenerife: ¿lo cree, incluso, injusto?

Los problemas de movilidad y congestión no son nuevos ni exclusivos de Canarias, sino que ocurre en todas las áreas metropolitanas del mundo. Eso tampoco sirve como excusa. Tengo un sentido de autocrítica alto, pues siempre, por mucho que se avance, hay cosas por hacer, pero intenté dejar claro que este es un asunto que nos corresponde a todos: a las administraciones según el nivel de competencias y a todas las personas para cambiar un modelo que no es sostenible?

Continuamente habla de ese cambio de modelo, pero, ya que dice ser autocrítico, ¿en qué se ha equivocado en estos casi 2 años? ¿Qué le ha frustrado más? ¿Ha cometido algún error, se confió con los plazos, por ejemplo, de la firma del convenio cuando aún gobernaba el PP??

Seguramente habrá más errores, porque cada vez que se hacen tareas en lo público o privado hay aciertos y errores, pero, resumiendo y por concretar, me han desesperado los tiempos de la administración, que a veces son excesivamente largos y los procedimientos hay que cumplirlos más allá de eso. Vengo de la política local y es mucho más inmediata. Sobre el convenio, confié en la palabra dada en octubre de 2017, cuando el ministro De la Serna se comprometió con Clavijo y conmigo en que, a finales de ese año, se firmaría. Lo cierto es que nos quedamos a medias porque es verdad que, con la adenda, se logró salvar algo, pero nos quedamos sin convenio y, ahora, hemos perdido mucho tiempo que esperamos recuperar lo antes posible.

¿Entiende, pues, que se les reproche una beligerancia excesiva y forzada ahora con el Gobierno socialista, con lo que implica la llegada de gente nueva a los ministerios y a los proyectos, o hay razones de sobra por demasiados desencuentros en varios frentes?

Lo que hemos sido siempre es firmes en la defensa de los intereses de Canarias, de las inversiones en las Islas. Es verdad que hubo un cambio de gobierno a mitad de año y que eso trastoca los planes y la programación, pero debo decir que, con el PP, fuimos muy firmes en la defensa del convenio y que faltaron a la palabra al no firmar, aunque el hito más importante en los dos últimos años sucede en julio de este año al aprobarse el presupuesto estatal por incorporarse una disposición exclusiva para la firma del convenio, para salvar los obstáculos jurídicos y que tuviera una durabilidad mayor de lo que la ley establece. No queda, pues, ni un obstáculo para que se firme?

¿Y eso peligra ahora por los tiempos o no por tener rango de ley?

Si se aprueba una nueva ley de presupuesto y no dispone esto, pues sí. Por eso, lo digo con total claridad: a día de hoy, y si no se firma hasta el 31 de diciembre, las obras previstas para licitar, adjudicar o comenzar en 2019 no se podrán hacer. Ni licitar el cierre del anillo ni adjudicar obras en otras islas de una envergadura importante. Además, si no se firma la adenda al convenio anterior, tendríamos que paralizar las obras que hoy están en ejecución el 1 de enero. Y eso son muchos millones, empleos y mejoras en la conectividad que están en riesgo, aunque estoy convencido de que no hay otra vía sino que se firme.

¿No tiene ninguna previsión de fecha, de tope antes de 2019??

Tengo confianza en que, el día 25, en la reunión de Sánchez con Clavijo, se pueda dar la fecha de la firma. De hecho, tengo que admitir que, en los últimos semanas y días, hemos trabajado con Fomento, que hay una interlocución técnica bastante fluida y que está todo prácticamente preparado para que, si existe voluntad política, se pueda dar una fecha concreta ese día, tanto para el convenio como para la adenda y el acuerdo extrajudicial tras la sentencia firme de los incumplimientos del Estado de 2012 a 2016.

Sin embargo, en el pleno presentó como un anuncio la licitación del anillo y la adjudicación de lo de Las Chafiras: ¿se aventuró o está seguro de que se harán?

Estoy convencido. Aunque con autocrítica tras muchos años en los que la maquinaria no ha funcionado o ha estado parada por distintas razones, con lo que ponerla en marcha tiene sus dificultades, teniendo claro eso, puedo hablar con claridad de lo que hemos avanzado en estos 20 meses: no teníamos proyecto actualizado de Las Chafiras ni medioambiental y, ahora, no solo tenemos eso, sino ya adjudicado a la UTE Ferrovial con empresas locales. Por tanto, estamos a semanas de que comience una obra tras más de un lustro sin que empezara ninguna en Tenerife por parte de la consejería. Además, de cierta envergadura y licitada por 30 millones en un enlace con problemas de congestión. Tampoco existía lo mismo con el anillo y ya está el proyecto actualizado, revisado, con informe favorable, impacto ambiental y, en las próximas semanas, llevaremos a consejo el gasto plurianual que permita su licitación durante este mismo año, aunque condicionado a que se firme el convenio. Pero haremos la tarea para que, cuando se firme, no se diga que no estaba hecha. También hemos firmado convenios con el Cabildo que no estaban hace 20 meses y esto nos permitirá licitar la ampliación del carril entre Guamasa y la TF-5 y, así, iremos caminando. Esta semana anunciaremos la licitación de la redacción del carril bus VAO para la TF-5. Por tanto, actuamos según el plan establecido, avanzando en la isla de Tenerife como no se hizo en mucho tiempo.

Pero, ¿no se ha podido acelerar todo mucho más en estos 20 meses: reducirlo a 15, 12??

Probablemente pudimos haber recortado 1 o 2 meses en algunas cuestiones, pero mirar hacia atrás ya vale muy poco. Hay que seguir avanzando y que por fin podamos ver obras ejecutándose en Tenerife tras más de un lustro por la falta de convenio, de planificación? Por lo que sea. Soy de una escuela política que mira para atrás para aprender, no para buscar excusas.

Por lo que habrá hablado con Clavijo o Carlos Alonso, ¿se estaría ahora peor de haber seguido Ornella Chacón en la consejería?

Nunca me he referido a la gestión de la consejera que me precedió y no lo voy a hacer, entre otras cosas porque no tengo criterio para hacerlo. Lo que sí digo es que, hace 20 meses, no tenía ningún proyecto en el cajón que se pudiese mandar al boletín oficial para licitar. Hoy sí los tengo por un trabajo que se ha hecho. ¿Que se hubiese hecho igual? No lo sé; es muy difícil saberlo.

¿Ha notado plena colaboración del Cabildo o cierta presión por los ritmos, críticas aunque sean internas por parte de Alonso??

Siento colaboración, pero como con casi todos los cabildos, con alguna excepción. Es normal que el Cabildo exija acelerar los procesos. Lo hace Alonso, con el que tengo una excelente relación y contacto continuo, pero no es exclusivo de él, pues me llaman casi a diario los presidentes de Fuerteventura, la de El Hierro... Es habitual.

Recalca que la ciudad canaria con más congestión, y con diferencia, es Las Palmas: ¿entiende que haya gente que sufre las colas de la TF-5 a la que esa comparativa le pueda indignar, doler?

No, son situaciones distintas. No pretendo justificar una exponiendo la otra. Lo que quise decir es que el problema de la congestión está en las dos áreas metropolitanas y en todas las sociedades desarrolladas, lo que tiene que ver con las formas de movernos, con el parque automovilístico. Es que en Canarias solo hay 1,8 millones de coches privados con 2,1 millones de habitantes. Es un ratio bastante alto. ¿Sostenible en el tiempo? Yo creo que no y, por eso, hay que fomentar el transporte público, buscar otras vías, como el vehículo compartido, y otros métodos de transportes que permitan que ese modelo tenga una reversión porque, desde luego, si sigue a ese ritmo el parque móvil será imposible por mucho que creemos carreteras, que son necesarias, pero no lo resolveremos solo con ellas.

Y, sin embargo, muchos partidos, al menos los de izquierdas, sostienen que ese cambio de modelo es incompatible con CC por ser los causantes de esto: ¿qué les replica?

Que han entrado en campaña ya y quieren colocarle al problema de las colas una etiqueta partidista. En el pleno intenté, no sé si lo logré, explicar que esto no tiene que ver con los colores políticos y, por eso, hablé de Las Palmas, donde ni gobierna CC ni lo ha hecho nunca. Por tanto, no podemos ser responsables del modelo, que está en todos lados. Se necesita y hay que plantear un pacto por la movilidad en Canarias ante este modelo insostenible, para cambiarlo. Un pacto en el que todas las administraciones, partidos y la sociedad sean capaces de cambiar el modelo a largo plazo, pero poniéndonos objetivos a corto, medio y largo.

¿Y lo planteará antes de mayo?

Vamos a poner las bases, aunque, insisto, no será un cambio de un día para otro. La apuesta del Gobierno con el bono residente, con 30 millones al año, no tiene precedentes y demuestra que hay un giro en las políticas, apostando no solo por construir infraestructuras, sino por el transporte público. Y habrá más iniciativas así, aparte de que sentaremos a las instituciones y entidades.

Sin embargo, se les reprocha que hagan una campaña propagandística a la que solo le falta, poco menos, que el "vota a CC" con un bono aún inexistente en toda Canarias por operar únicamente en Tenerife: ¿para cuándo en todas? Contraatacó con la publicidad de la metroguagua en Las Palmas, pero parece una especie de "y tú más"?

No, lo que pasa es que el PSOE niega una evidencia, al decir que no existe, pues hoy se pueda sacar en Tenerife y ya hay cientos que lo tienen. Me gustaría que estuviera ya en todas las Islas, vamos a hacer los esfuerzos y creo que esta semana será determinante. Creemos que es una medida que revolucionará la forma de movernos porque abaratará los costes. Por ejemplo, personas que hoy, para trasladarse del área metropolitana al sur, se gastan al mes más de 150 euros podrán hacerlo por un precio muy inferior, con un ahorro casi del 70%. Será revolucionario?

Y, si se llama canario, ¿por qué no lo podrá usar un gomero que venga a Tenerife a cuestiones médicas o más allá del mismo mes?

Bueno, es un bono temporal; no es monedero, con un dinero que se va gastando y caduca al año o no tiene caducidad. Es mensual, como una tarifa plana de móvil?

Pero es por islas, no se puede llamar bono canario?

Es canario porque, aun siendo residente en Gran Canaria, puedo comprarlo y usarlo en Tenerife?

Como casi cualquier otro ahora?

No, por ejemplo, el bono joven de Tenerife solo lo pueden comprar residentes de esa Isla? Este es para todos los canarios, aunque está claro que, en el futuro y con una sola tarjeta, debes poder desplazarte por todas las islas. Ese es el modelo, aunque no será fácil porque los sistemas son insulares y las competencias, también, pero debemos buscar la fórmula. Lo de ahora es un primer paso y, luego, caminaremos a lo ideal.

Porque era imposible hacerlo regional de entrada?

A día de hoy, no existe el sistema, ya que hay islas que aún emiten los tiques en papel. Hay muchas diferencias entre unas y otras. Además, los 47 euros de Tenerife pueden parecer ahí muy baratos, pero extremadamente caros en El Hierro. Son sistemas totalmente distintos y hay que buscar uno de compensación en una segunda fase. Pero son 30 millones y no hay precedentes así. Será revolucionario pues no solo buscamos contentar a los usuarios habituales, sino captar nuevos, y los primeros datos que saldrán en meses en Tenerife serán muy positivos.

Volviendo a la TF-5: ¿se notará algo en estos meses, en 2019, más allá de lecturas electorales?

Ya hay obras realizadas derivadas del convenio con el Cabildo, como algunos enlaces o intersecciones que mejorarán la circulación, pero, sobre todo, el inicio de las obras de ampliación del carril entre Guamasa y el aeropuerto, que también será un desahogo bastante importante en un tramo con mucha congestión. Si tenemos convenio, se podrá licitar el carril bus VAO, que permitirá un carril adicional y la instalación posterior de un sistema moderno de transporte público y de vehículos de alta ocupación.

"Discriminación positiva con Gomera y Hierro"

Frente a lo que sostiene el PSOE, NC y otros grupos, Rodríguez niega que los 10 millones para seguridad en carreteras de La Gomera se deban a una compensación discriminatoria a cambio de apoyo parlamentario de ASG. "Lo niego, no es cierto. Ni se hizo por trámite de urgencia ni de forma soterrada, sino por los procedimientos para una modificación presupuestaria que, en toda las administraciones, hay cientos, miles? Además, se hizo con un planteamiento extraordinario, al no estar en nuestras competencias, ya que, para mejorar la seguridad en toda la red insular, proponemos un plan plurianual para los próximos 3 años que aporte dinero a las 7 cabildos para eso. Los recursos los sacaremos de las 4 sentencias que tenemos ya firmes y que harán que el Estado nos dé mas de 700 millones (107 por año en 8 ejercicios). En concreto, destinaremos 100 a todas las Islas. Como, por desgracia, no tenemos firmado eso aún, pero podíamos generar partidas ad hoc y, como eran solo 15 millones, las destinamos a las islas con menos proyectos ejecutados del convenio anterior. En el resto de islas hemos tenido grandes obras de este tipo. No es una discriminación y, en todo caso, lo es positiva".

Sanciones por incumplir los plazos de las obras

Como en el pleno, Rodríguez insiste en que no se ha producido sobrecoste en la carretera del norte de La Palma porque se trata de "obra nueva o complementaria, nueva. Sí lo hay con los retrasos, que generan un aumento de los costes por maquinaria, trabajadores? Hay que ser absolutamente firmes a la hora de exigirle a la empresa si es su responsabilidad y así está estipulado en los contratos. En líneas generales, las sanciones son bastante firmes y duras, pero, si hay que reforzarlas, se hará. No obstante, la gran mayoría, el 80 o 90% de los retrasos en Canarias han sido por la propia administración por el incumplimiento del convenio y el recorte del 70% de las obras de 2012 a 2016, lo que no es culpa de las contratas y que nos dejó una situación bastante complicada desde el punto de vista de la obra y financiero".

"Deben contemplarse los trenes en el futuro"

Preguntado si aún deben plantearse trenes en las islas grandes y con mayor celeridad, aclara que no es competencia del Gobierno, "pero el Cabildo tinerfeño, por ejemplo, sí apuesta por eso, al menos al sur. Es un modelo potente y, francamente, en muchas ciudades y regiones es una solución importante para los trayectos largos. Seguramente habrá que contemplarla en el futuro".