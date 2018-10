Priorizar la Educación Infantil de cero a tres

6:41 AM

El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó esta semana la moción del PSOE por la que se pide al Gobierno regional el diseño de un plan para atender las necesidades de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. El objetivo no es otro que revertir la nefasta gestión actual, fruto de la falta de voluntad política del Ejecutivo de CC para poner en marcha esta etapa educativa.

La Consejería de Educación del Gobierno en minoría de CC lleva toda la legislatura eludiendo responsabilidades en los grandes problemas que afectan a nuestro sistema educativo: infraestructuras, personal docente, planificación educativa? Cuando no, es la regla de gasto, es un Gobierno de España que nos maltrata o una supuesta falta de competencias.

La Educación Infantil de cero a tres años no ha sido una excepción: oímos al Gobierno de Canarias decir que no tiene competencias; escuchamos a una consejera afirmar que tiene un plan que no conoce nadie; a la semana siguiente sale presidente Clavijo demandándole al Estado una mayor implicación en este asunto.

Lo que sí es una certeza es que el marco normativo es el mismo para todas las comunidades, al igual que la financiación estatal también es la misma. Lo único que difiere es el resultado: País Vasco un 52% de escolarización, Madrid, Galicia, Andalucía, todas por encima del 44%; cinco comunidades más por encima del 34%; otras siete sobre el 21% y solo Murcia, y por supuesto Canarias, con un 16% por debajo de esa cifra.

Sin embargo, CC aún tiene el atrevimiento de tratar de colocar las responsabilidades de la pésima situación de Canarias fuera del ámbito competencial del Gobierno de Canarias, obviando que tiene la obligación política de actuar porque así lo hemos aprobado en diversas iniciativas acordadas por el Parlamento.

Tiene el deber legal porque así lo establece la Ley de Canaria de Educación y, sobre todo, tiene la capacidad para hacerlo, porque solo en el presupuesto de este año disponía de 1.000 millones más que gestionar.

La realidad es que este Gobierno ha dicho mucho pero no ha hecho nada: nadie conoce el mapa escolar sobre necesidades de implantación que tenía y, por supuesto, tiene la obligación de elaborar. Una vez conocido ese diagnóstico, debía aprobar un plan de implantación. Lo único que se ha hecho ha sido gracias a 3 millones de euros incorporados por enmiendas del PSOE y del PP y que la consejera admitió a regañadientes.

Por tanto, esta propuesta del PSOE aprobada en la Cámara ha venido precedida de distintas iniciativas también aprobadas en estos tres años por los distintos grupos políticos y sobre las que la Consejería de Educación, hasta el momento, no ha hecho nada. Además, ha sido un clamor general de la comunidad educativa, particularmente desde los sectores de padres y madres y de las administraciones locales, que la comunidad autónoma tome la iniciativa y muestre su compromiso real con el primer ciclo de la Educación Infantil.

Exigimos a la consejera transparencia, acción y responsabilidad, pero la propia, no la ajena. Le instamos a que cumpla esta moción que recibe del Parlamento de Canarias para que elabore y publique un mapa de Educación Infantil con un diagnóstico de la situación y carencias existentes en los ámbitos regional, insular y municipal.

Le pedimos la ampliación de la oferta pública de escolarización en este primer ciclo para alcanzar al menos, la media estatal, así como un análisis de los cambios normativos necesarios, incluida la modificación de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, para adaptarse de manera inmediata a los avances que se consoliden tras la elaboración del plan de universalización que diseñará en 2019 el Gobierno de España, conjuntamente con las comunidades con competencia en esta materia, de forma que se incorpore al ciclo educativo la etapa de cero a tres años en una red de recursos integrada pública y gratuita.

No obstante, y hasta el desarrollo de la esa red de recursos integrada, hemos pedido al Gobierno de Canarias que garantice la prestación del servicio, al menos, en los doce meses anteriores a la incorporación del alumnado al segundo ciclo.

La moción socialista aprobada por el Parlamento de Canarias contempla otras acciones como la revisión de los convenios suscritos entre corporaciones locales y Consejería de Educación, el aumento de las cuantías actuales destinadas a becas, una financiación suficiente para el plan o la incorporación en los presupuestos 2019 de una dotación no inferior a 10 millones de euros adicionales a las partidas que puedan venir consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el mismo año.

Entendemos que hay que ser muy contundentes a la hora de hablar de la educación en general y, de forma especial, de la Educación Infantil de cero a tres años. Esta moción el PSOE es consecuencia de la preocupación de la comunidad educativa, sobre todo padres y madres y de las administraciones locales. No se trata de un instrumento y de un arma de confrontación política con el Gobierno, sino que debe ser una prioridad absoluta.

*Portavoz socialista de Educación en el Parlamento de Canarias