Txus: "Nos dormimos un poco y perdimos la concentración"

"Marcábamos sistemas y no nos enterábamos" "No me gustó el arbitraje en general; creo que hubo muchas situaciones de avance ilegal".

En palabras de Txus Vidorreta, técnico canarista, su equipo comenzó "bien el partido. Trabajamos muy bien en defensa en los dos primeros cuartos. Aunque tuvieron mucho acierto con Clavell, supimos reaccionar para abrir una pequeña brecha de nueve puntos" al descanso.

La "clave" de la derrota estuvo "en los primeros cinco minutos" del tercer cuarto. "Nos dormimos un poco. No solo no incrementamos el tono defensivo, que es lo que pedimos, sino que nos conformamos; y, además, a nivel ofensivo perdimos la concentración. Marcábamos sistemas y no nos enterábamos. Es ese momento, tomaron mejores decisiones".

A pesar de la ventaja colegial, el "el equipo tuvo orgullo, cambiamos roles y volvimos al partido. Tuvimos un ataque para ponernos por delante en el que Javi -Beirán- tenía ventaja clara en el poste bajo. Thad -McFadden- no se la dio y quiso seguir resolviendo porque estaba on fire. Hay momentos en los que hay que saber compartir la pelota. Fallamos el triple, que nos ponía dos arriba, y Cook contestó con un triplazo y Clavell con un dos más uno. Cuando el rival hace grandes canastas, tampoco te puedes reprochar muchas cosas", aseveró el vasco.

Vidorreta negó que tras el receso hubiese relajación y sí un problema con la mentada concentración. "En el momento en el que desconectamos, el contrario nos está penalizando mucho".

Cuestionado por el arbitraje, fue claro. "No me gustó en general. Vamos a trabajar un vídeo porque creo que ha habido un montón de acciones de avance ilegal. En el último cuarto me salen cuatro situaciones claras. Estoy muy disgustado. Vamos a contribuir a que se mejore en la toma de decisiones".

Se registró la mejor entrada de la temporada

Con 4.738 espectadores en el graderío, el Santiago Martín rozó el lleno y registró la mejor afluencia del curso. Se trata de la primera vez, después de tres encuentros del CB Canarias como local, que "La Hamburguesa" rebasa los cuatro millares de asistentes./ m. s.

"Es un gran paso"

El entrenador del Estudiantes, Josep María Berrocal, se mostró sumamente "contento" de la victoria de su equipo tras un duelo "duro e intenso. En la primera parte perdíamos de nueve, pero el equipo ha creído, a pesar de las circunstancias. Se ha visto en la segunda parte una mejor defensa y una mejor selección de los ataques. Es un gran paso", dijo.