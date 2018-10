Intención ofensiva en busca del equilibrio

6:41 AM

E quilibrio. Para José Luis Oltra, y seguramente para cualquier entrenador, esa es la clave del óptimo funcionamiento de un equipo. En la semana que terminará hoy con la visita a La Romareda, el técnico incidió en la "intención" de los futbolistas en el momento de finalizar las acciones ofensivas. Después de la dolorosa derrota en el campo del Real Mallorca hace dos jornadas, los blanquiazules nivelaron su rendimiento con una correcta actuación defensiva en el siguiente encuentro, el del 0-0 con el Lugo. Ahora, sin perder esa base, toca mejorar en ataque.

"Nos está costando el gol; hemos llegado bien hasta la zona de finalización, pero ahí no estuvimos acertados", admitió Oltra después del citado empate. De hecho, ese día solo se registró un lanzamiento entre los tres palos de la portería del Lugo, por un total de cinco disparos de un Tenerife que no llega a los tres golpeos bien dirigidos de media por partido en esta Liga. Llama la atención que estableciera su récord en el encuentro que dio paso al despido de Etxeberria, ya que en el choque con el Reus, la escuadra local chutó en catorce ocasiones (nueve por dentro) y no marcó.

Con todo esto, el Tenerife es el quinto equipo de la categoría con más lanzamientos (88), por detrás del Osasuna (91), Extremadura (91), Rayo Majadahonda (89) y Granada (89). En cambio, en función de su puntería, no está tan bien ubicado, dado que tiene a quince adversarios con más disparos entre los tres palos. Uno de ellos es el Real Zaragoza, con seis más. Los de Imanol Idiákez acumulan 38 intentos, con los que han podido marcar 11 goles, por solo siete del Tenerife. Con vistas al duelo de hoy, el conjunto aragonés pierde a dos de sus tres futbolistas más insistentes en ataque, Marc Gual (13 tiros a portería) y Álvaro (11), que es, además, el máximo anotador del equipo (3).

En cuanto al Tenerife, todavía sin un bigoleador en la clasificación general, Bryan Acosta destaca como el jugador más activo en la parcela ofensiva con 15 disparos, por delante del Filip Malbasic (12).