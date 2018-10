Bello y Rodríguez entran en la historia

6:42 AM

Emoción hasta la cuarta y última manga de la XVI Subida Arona-La Escalona, prueba que puntuable para los Campeonatos de Tenerife (Provincial e Interinsular) de Montaña finalizó con los triunfos Ángel Bello (Skoda Fabia S2000), en la categoría de turismos, y de Javier Rodríguez (BRC 05 Evo), en la de barquetas.

Con la organización de la escudería Zapatera Sport y ante una destacada presencia de aficionados, la competición constó de cuatro mangas, dos entrenamientos (una libre) y dos oficiales o clasificatorias al rápido y selectivo trazado de 4.400 metros. Temperatura agradable, con más nubes que claros y amenaza de lluvia que al final no cayó.

En turismos, merecida y brillante victoria de Ángel Bello. La buscó desde los primeros compases de la carrera e incluso marcando en los entrenamientos libres un genial crono de 2.45.399 minutos, registro que aunque no tiene valor clasificatorio sí fue el mejor de la jornada. Y es que a medida que transcurría la mañana, la temperatura del asfalto iba descendiendo de forma paulatina.

Apasionante la pugna deportiva por la segunda plaza entre los veteranos Juan Luis Cruz (Porsche 911 GT) y Félix Brito (Subaru Impreza WRC S7), que se decidía a favor del primero por 528 milésimas y después de que Juan Luis, que no estaba físicamente al cien por cien, tuviera que reponerse en la primera oficial a la pérdida de líquido refrigerante (rotura de un tapón) que estaba afectando al vaso de expansión del 911.

En la pugna por el podio no pudo estar Jonathan "Morisco Chico" García, pues aunque en los libres había sido tercero luego no podía competir tanto en los entrenamientos oficiales como en la Carrera 1 al no querer arrancar la Ginetta G50 GT4 debido a un problema en un relé de las bombas de gasolina. Finalmente pudo tomar la partida en la última manga, firmando un cuarto puesto que la da puntos de oro en su objetivo de seguir aspirando al campeonato de Tenerife.

Meritoria quinta plaza de Rubén Jonay Martín (Mitsubishi Lancer Evo V) tras superar en una dura batalla y por solo 629 milésimas a con Armando "Mandi" Díaz, sexto y primero del grupo T con el BMW M3 y que su vez aventajaba en 83 milésimas a Tito Correa (Ford Escort RS Cosworth), séptimo y primero del grupo TA.

Magnífico octavo puesto de Félix Ramón "Mochi" García, primero del grupo A2 y de la categoría 2 con Alfa 156 y tras quedarse a 992 milésimas de Correa.

Francisco Iván Galindo fue noveno y primero entre los Civic Type R y Víctor Manuel Padrón, a sólo 256 milésimas del anterior, cerraba el "top ten" y liderando entre los Seat León Supercopa tras los problemas de Manuel Leandro, que no podía clasificarse al tener en la primera manga un leve toque contra un valla tras un fallo técnico del vehículo que provocó el error del piloto güimarero a la hora de engranar un cambio.

Jonathan Morales (Renault Clio Sport) fue undécimo y Fran Suárez, decimotercero al tener problemas de tracción (eje) y falta de potencia en rectas en un Citroën DS3 y que le impidieron competir en la última manga.

En otros apartados, Isidro Delgado (Opel Adam S) ganó el N3 y la categoría 4; Jesús Alberto García, la R3T con el Peugeot 207 RC; José Pablo Alonso (Honda Civic), la categoría 3 y Brayan González (Opel Manta) el grupo H5.