Dos votos deciden que Zarza sea el candidato del PSOE en Icod

El secretario general del PSOE de Icod de los Vinos, el exconcejal y exconsejero insular Juan Miguel Martín Zarza, será el candidato socialista a la Alcaldía de la Ciudad del Drago en mayo de 2019. El que fuera responsable del área de Urbanismo y Obras en el Consistorio icodense en los años 90 del siglo XX se impuso por apenas dos votos en las primarias celebradas ayer al joven concejal de Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana, Javier Sierra.

Zarza obtuvo 44 votos frente a los 42 de Sierra. Además, se registraron otros dos votos nulos y tres en blanco.

Sierra presentó una queja al partido a primera hora de la mañana por la composición de la mesa, donde estuvieron dos personas que no aparecían en el listado de la elección por sorteo. "La presidenta de la mesa fue la mujer del otro candidato, Juan Miguel Martín Zarza, y, además, por la inasistencia de vocales, también estaba en la mesa, casualmente, una afiliada con la que he tenido problemas, ya que en su momento la denuncié por acoso . Pese a todo, la jornada transcurrió de forma tranquila, sin incidencias y me quedo satisfecho, aunque no contento", explicó Sierra.

La militancia socialista de Icod apostó, por un estrechísimo margen, por la experiencia de Zarza y su equipo para tratar de recomponer un partido marcado en los últimos años por la escisión de Somos Icodenses y la traumática salida del último gran líder socialista en Icod: Juan José Dorta.

El triunfo de Zarza, que quiere un partido "sin vencedores ni vencidos", es también el triunfo del sector del PSOE que apuesta por buscar un entendimiento con Somos Icodenses (SI), partido en el que milita el actual alcalde, José Ramón León, que fue dirigente local del PSOE. Entenderse con SI en Icod pasa por entenderse también con Nueva Canarias (NC).