Manuel Reyes: "Me echaron como agua sucia"

El exalcalde de San Juan de la Rambla y líder del nuevo partido San Juan de la Rambla Somos Todos, Manuel Reyes Reyes, responde a las duras críticas de sus excompañeros de AIS-CC, que le acusaron de "huir de forma cobarde" tras las elecciones municipales de 2011, de una forma contundente: "A mí me echaron como agua sucia, me maltrataron y me despreciaron".

Reyes se ratifica en todo lo dicho sobre sus excompañeros de AIS-CC y reitera que "fueron algunos de mis antiguos compañeros de AIS-CC los que organizaron todo para que yo me marchara".

Respecto a las críticas de Juan Ramos, candidato de AIS-CC a la Alcaldía en 2019, Reyes considera que son "descalificaciones improcedentes, sin razón ni motivo".

Considera que las declaraciones de Juan Ramos son "descalificaciones improcedentes"

"Yo no digo mentiras ni invento fantasías. Soy una persona seria y honrada, así que allá cada uno con lo que se dedica a decir. Yo me ratifico en todo lo que he dicho porque es la pura verdad", insiste Reyes.

A juicio del exalcalde ramblero, "la gente del pueblo no le hace caso a lo que han dicho desde AIS-CC porque saben que no es más que una pataleta".