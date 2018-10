El Cotarro

6:42 AM

14 AÑOS YA DE UNA SABROSA TRADICIÓN

Parece que fue ayer, pero ya se están cumpliendo los primeros 14 años de la unión gastronómica entre Segovia y Tenerife, gracias al cariño, la profesionalidad y buen hacer de la Familia Duque. Desde el pasado jueves, el restaurante Casa Duque (el original y auténtico) viene desarrollando las 14ª Jornadas de la Cocina Segoviana en el restaurante El Mirador, ubicado en la planta 8ª de El Corte Inglés de Tres de Mayo. El equipo liderado por la gran Marisa Duque, hija del respetado y recordado Dionisio Duque, merecida heredera de la tradición familiar (ya en su 4ª generación) y también maestra asadora de Castilla, se une al equipo de alimentación y bebidas de El Corte Inglés de Tenerife, liderado por el incansable Roberto Rivetti. Junto a Marisa Duque, otro gran maestro asador como es el magnífico chef Carlos Martín, otro segoviano ya veterano de estas jornadas y gran amigo de Tenerife.

A POR 200 COCHINILLOS ASADOS EN 9 DÍAS

Aunque no se lo crean, aparte de los tradicionales judiones de La Granja, los torreznos, el cochifrito, los tacos de bacalao o el dulce Ponche Segoviano (que siguen presentes), el año pasado se asaron 183 cochinillos en los 9 días que duraron las jornadas, a una media de casi 21 cochinillos al día. Este año, Marisa Duque y Carlos Martín junto a su equipo de Segovia, unido al equipo tinerfeño de Roberto Rivetti (y las bocas y estómagos de la ya leal clientela) tienen previsto superar la cifra de 200 cochinillos asados... A una media de casi 23 cochinillos al día ¡taín! y eso también en solo 9 días, porque las jornadas concluirán el próximo sábado, 27 de octubre. Y si no se lo quieren perder, reserven mesa lo antes que puedan llamando rápidamente a Silvia Martín al 630 016 031. El que avisa con sabor, no es traidor.

NIEVES ROSA "COCINA" SU PRIMER LIBRO

Reza un proverbio árabe que "cocinar es una forma de decir te amo" y una palmera de nacimiento y tinerfeña/lagunera de adopción lo ha hecho suyo atreviéndose a escribir su primer libro y titulándolo "Cocinar y flores, para decir te quiero". Se trata de Nieves Rosa Rodríguez Marante, una magnífica mujer, gran empresaria, amante de la cocina y enamorada de las flores. Desde su abuela, Mamaía, conocida en La Palma como María la de La Fonda (donde dicen que se comía de maravilla), a su madre María Rosa, pasando por su suegra Juana María, su hermana Ana (gran gourmet especialista en menaje), su tía Esther y su prima, también Esther, o sus cuñadas Macuca y Nani, muchas mujeres han "sembrado" en Nieves Rosa el amor por la buena cocina, aunque ella confiesa en el libro que comenzó a cocinar por amor a quien era su novio en aquella época y hoy padre de sus hijos, Isabel y Francisco, a quienes ha dedicado la sabrosa obra.

COCINAR Y FLORES PARA DECIR TE QUIERO

Autodidacta en la cocina, las primeras recetas pertenecen a la etapa en la que Nieves Rosa, a las seis y media de la madrugada, bajaba cada día de La Laguna a Santa Cruz para estudiar empresariales. En la guagua coincidía con la cocinera del gobernador civil, que le fue dictando las primeras recetas. Luego, por supuesto, las recetas canarias de la familia y, ya en el negocio familiar, fue recopilando las recetas que le dejaba su clientela. Al final, hasta terminó montando cursos de cocina para sus propios clientes. Y ahora, cuarenta años después, ha "cocinado" el libro que les recomiendo y que solo pueden encontrar en la tienda familiar que ahora regenta su hermana Ana y que, con el nombre de Moca Bazaar Gourmet y Charcutería, está en el "túnel", frente de la lagunera plaza de la Catedral, que conecta la calle de La Carrera con la de Herradores. Una curiosidad: en vez de las fotos de las recetas (Nieves Rosa opina que es mejor imaginárselas) en sus páginas nos deja una serie de imágenes de flores, su otra gran pasión. Por cierto, el libro de Nieves Rosa se me antoja que es un sabroso y gran regalo para Papa Noël o los Reyes Magos.

JORGE VALDANO VUELVE CON AGREE

El inquieto Gustavo Rodríguez Sánchez (ex director regional de El Corte Inglés en Canarias y previamente director general de Incabe/Heineken) está embarcado en un apasionante reto empresarial muy personal, a través de la firma Agree #Desarrollo de Negocios, de la que es socio fundador. Se trata de una empresa dirigida a la estrategia empresarial multisectorial, avalada por la trayectoria profesional de Gustavo, cuyo punto álgido es el desarrollo y la mejora de negocios en el Archipiélago Canario y en otras zonas estratégicas. Gracias a Gustavo Rodríguez y su iniciativa el próximo jueves, día 25, volverá a nuestras islas nuestro amigo, Jorge Valdano. El exfutbolista, exentrenador del CD Tenerife y hoy comentarista, escritor y empresario, estará en el auditorio de ExpoMeloneras (Maspalomas, GC) para hablar sobre la importancia del liderazgo y la motivación aplicados a diferentes ámbitos empresariales.

VALDANO Y "LOS 11 PODERES DEL LÍDER"

La charla de Jorge Valdano, con el sugerente título de "Los 11 poderes del líder" (también título del último libro de Valdano, gran amigo de Tenerife, por cierto), estará precedida de un foro de debate sobre "La innovación y el liderazgo empresarial en Canarias", en el que se contará con portavoces de grandes empresas como Incabe-Heineken, con su director Ezequiel Pérez; con Enrique Jiménez, director general de España y Portugal de Philip Morris Spain, y por parte del Grupo Lopesan, con su director de comunicación, Francisco Moreno. El coloquio será moderado por el periodista Miguel Ángel Daswani. Para asistir al evento o contar con más información, entrar en www.agreenegocios.com

MURO EN LA CARRETERA DE PUNTA DEL HIDALGO

El pasado mes de agosto manifesté aquí, en El Cotarro, la preocupación existente por la inseguridad del tramo de la carretera a la Punta del Hidalgo, desde el café Melita al monumento a Los Sabandeños. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, me ha remitido la foto que les pongo con el siguiente texto: "Ya estamos ultimando el proyecto de rehabilitación de la carretera a La Punta. Supone una inversión que puede superar los trece millones de euros y se licitará el año próximo después de que acaben las expropiaciones. Se ha consensuado con vecinos en varias reuniones y con el Ayuntamiento, que ha participado en ellas. En relación con los muros, se hace un seguimiento de estos y por el momento no presentan problemas estructurales". Amén.

