Torres (PSOE) rechaza el uso partidista del fenómeno

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó el pasado sábado que el problema que está sufriendo Lanzarote por el incremento en la llegada de pateras a la Isla "no puede ser un motivo de enfrentamiento contra el Gobierno". En declaraciones a los medios antes de participar en la Fiesta de la Rosa en la Isla de Los Volcanes, el candidato socialista a la presidencia regional remarcó que el diálogo y la solidaridad tienen que ser "bases fundamentales" de la acción política, especialmente en esta isla.

"Tenemos que responder no acusando a otros de lo que son nuestras competencias; no con mensajes xenófobos y racistas, sino demostrando que desde el Gobierno de Canarias se tocan las puertas de los ayuntamientos y que estos responden", señaló. El líder socialista quiso dejar claro que el problema de la inmigración "no puede ser un motivo de enfrentamiento contra el Gobierno porque ni es de su competencia, ni se soluciona enfrentándose unos con otros".

El candidato pide el 4% del PIB isleño en educación en 2019 y utilizar el superávit para las 35 horas

Torres también habló de Educación y reclamó al Ejecutivo canario que, en los presupuestos para 2019, la inversión educativa no baje del 4% del PIB, sobre todo cuando se ha aprobado una moción institucional con este objetivo y cuando las Islas están "a la cola de la cola" en España. A su vez, destacó el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de CCOO, UGT y CSIF para la mejora del empleo público en la Administración de la Comunidad, y que incluye la recuperación de las 35 horas semanales. En este sentido, recordó que se trata de una propuesta que el PSOE presentó hasta en dos ocasiones en el Parlamento y pide al Ejecutivo que busque la fórmula para llevarla a cabo, bien a través del superávit, con fondos propios o no bajando el IGIC.