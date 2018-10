Monzón y Cruz, titanes y amigos

6:39 AM

E l nuevo cara a cara entre los titanes Monzón y Cruz, Cruz y Monzón, captó por segundo año consecutivo la atención de los aficionados canarios. La Subida de Betancuria, en el trazado que une Vega de Río Palma con el Mirador Morro Velosa, decidía el Campeonato DISA de Canarias de Montaña 2018. Luis Monzón y Enrique Cruz se jugaban el título de turismos en la última prueba de la temporada del certamen canario de la especialidad. El grancanario y su Audi R8 LMS defendían la corona de 2017 en un trazado en donde el año pasado había estrenado su máquina con todos los honores. Dependía de sí mismo para volver a ser campeón y, pese a aterrizar en Fuerteventura en la segunda plaza de la provisional, a cuatro puntos del hasta entonces líder del regional, Enrique no falló.

En la isla majorera, el "Huracán" Monzón volvió a hacer gala de esa superioridad que lo ha mantenido invicto las dos últimas temporadas. Nuevo triunfo, nuevo récord y, como consecuencia de esta racha imparable del de Auto-Laca con el R8 LMS, segundo título consecutivo con este vehículo y cuarto en su palmarés en esta disciplina. Como el pasado año, lo hizo con pleno de victorias y plusmarcas. "El asfalto estaba muy frío por la mañana y con todas esas humedades preferimos no arriesgar en absoluto. En una de las rectas la telemetría marcó 236 kilómetros por hora, pero sigue habiendo zonas con un asfalto muy desgastado, que es lo que peor le sienta a mi coche. Sigue siendo una subida difícil, pero el equipo Auto-Laca trabajó bien y hemos podido volver a ganar".

Con perspectiva, Monzón considera que ha sido "una temporada perfecta" gracias a ese "trabajo impecable" de cada uno de los componentes de este equipo que no ha dejado nada al azar a lo largo de toda esta etapa con el R8 LMS. "Del primero al último integrante de Auto-Laca lo ha hecho fenomenal y por eso hemos podido encadenar triunfos y récords, y conseguir renovar el título a pesar de no participar en El Hierro. ¿El año que viene? Es prontísimo para hablar de futuro. Ahora solo me apetece celebrar el título con quienes lo han hecho posible y felicitar a Enrique Cruz por ser un gran rival estos dos últimos años", dijo el satauteño.

Por su parte, el lagunero Enrique "Misil" Cruz valoró el subcampeonato tras pugnar al igual que Luis con deportividad, ilusión y compromiso. "Debemos estar satisfechos por el subcampeonato, pues lo hemos logrado dejándonos la piel en cada milímetro del recorrido de las siete carreras, acudiendo de nuevo a todas las pruebas del Campeonato y en numerosas ocasiones bajando nuestros propios registros. Mi reconocimiento a la afición canaria porque nos siguen demostrado el cariño que tienen a este deporte y a nuestro equipo, y mi más sincera felicitación a Luis Monzón por el título. Estoy deseando que comience una nueva temporada y que podamos luchar de tú a tú",

Precisamente, sobre la posibilidad de que Enrique cuente en 2019 con una nueva montura, Fernando Capdevila, jefe de filas del equipo Copi Sport, dijo que "ahora no toca más que pensar en la próxima temporada, que espero sea tanto o más emocionante que esta y en la que podamos luchar por el título absoluto. Eso sí, preparando ya de forma adelantada la carta a los Reyes Magos, donde pido varios deseos, entre ellos la unificación de criterios deportivos, la formación y la capacitación de todos los que, de una manera u otra, damos forma a este deporte en Canarias".