Vía libre para ejecutar la entrada accesible a la piscina municipal

6:39 AM

El Consejo Consultivo de Canarias ha informado de forma favorable la decisión del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane de rescindir el contrato a la empresa que fue adjudicataria de una de las fases de las obras de construcción de la piscina municipal, un dictamen de notable valor que permitirá realizar por El Jable la entrada accesible hasta la zona de baño.

En concreto, se trata del lote número cuatro de los trabajos y fue adjudicado a la empresa AJ 22 Ecoaria SL, por un presupuesto de 133.111 euros, aunque las obras sin terminar están apenas por los 20.000 aproximadamente, una cifra que permite un contrato menor o directo para acelerar los trámites y reanudar este acceso de forma casi inmediata.

La decisión municipal parte de un informe elaborado el 14 de febrero de 2018 por el director de ejecución material del proyecto, en el que puso de manifiesto el retraso de la adjudicataria en la realización de esta entrada, tras señalar que "pedida prórroga por el contratista en la que fecha en la que debió haberse concluido la obra, el 9 de junio de 2017, esta se concedió por la administración, culminando el nuevo plazo el 30 de junio de 2017, sin que en la fecha de este informe se hayan culminado los trabajos por causa imputable a la empresa".

El ayuntamiento abrió entonces un expediente, en el que se incluyeron además otros informes técnicos, con una propuesta de 9 de agosto de 2018 donde se establece la resolución del contrario, que el Consejo Consultivo tras analizarlo ha entendido que se ajusta a derecho.

Hay que tener en cuenta que la piscina municipal abrió al público los primeros días de agosto del año pasado, después de que la corporación local optara por habilitar un acceso alternativo por el campo de fútbol Aceró, hasta que se resolviera el contrato objeto del conflicto, al ya tener finalizada la zona de baño, con los servicios, después de una inversión de más de medio millón de euros.

Sin embargo, la alternativa que puso en marcha la corporación local no cumplió con las exigencias de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de La Palma, ya que "la inclinación de la pendiente se excede más del triple de los parámetros de medición legalmente establecidos". "Se ha demostrado in situ el riesgo que supone este acceso y que no es la mejor solución para su uso de forma autónoma y segura por usuarios de silla de ruedas", sostiene.

Ahora, con el dictamen necesario, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane podrá rescindir el contrato e iniciar con otra empresa las obras que son necesarias para disponer de una piscina municipal 100% accesible.