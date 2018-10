Fullanchor: todo sobre SEO - SEO DIY

El mundo del posicionamiento en buscadores, o SEO (Search Engine Optimization), es sin duda una de las áreas más interesantes del mundo del marketing digital. A la vez que interesante, es seguramente una de las más complejas por la diversidad de factores que pueden influir para que consigamos posicionar nuestra web, y por la cantidad de herramientas con las que nos vamos a encontrar cuando comencemos a descubrir todo sobre el mundo del SEO. Para poder dar respuesta a todas las dudas, y ofrecer información clara y sencilla sobre este apasionante área del marketing digital, nació Fullanchor. Una página web a través de la cual se puede encontrar información sobre SEO dirigida a todos los públicos.

Javier Bello, su fundador, creó un manual de más de 200 páginas para las nuevas incorporaciones al área de SEO de su agencia y hace 2 años decidió empezar a publicar este manual en la web de Fullanchor.

Fullanchor pretende hablar de SEO tratando en todo momento que cualquier persona, ya tenga un nivel más avanzado o un nivel más inicial, pueda comprender todas las claves que hay que saber sobre la teoría del SEO, los diferentes factores que jugarán un papel fundamental a la hora de posicionar nuestras páginas web, y las diferentes estrategias que existen para lograr el mejor posicionamiento posible en buscadores. Sus dos años de existencia han convertido a esta web en todo un referente, gracias a las indicaciones que se proporcionan en la web, se pueden establecer metodologías que funcionan y que a través de la comprobación y análisis nos permitirán generar buenos resultados en nuestras estrategias SEO.

Completas guías para SEO

El SEO es complejo, cuando somos novatos y nos iniciamos en el mundo del SEO una de las primeras cuestiones que descubrimos es que pueden entrar en juego más de 100 factores que afectan al posicionamiento. Esto genera lógicamente un desconcierto sobre cuáles son los más importantes, y por donde podemos empezar. Gracias a las guías de análisis SEO de la web podemos comenzar a conocer estos factores y analizar nuestro estado actual, el de nuestra competencia, y de esta forma poder trazar un plan que nos lleve al éxito para las palabras clave que queramos posicionar.

Estas guías, como anteriormente indicamos, están orientadas a todo tipo de niveles. De esta forma, no solo personas que quieran hacer SEO Do It Yourself (DIY), para su propio proyecto van a poder encontrar soluciones, sino que agencias de marketing, y empresas de todo tipo de tamaños, pequeñas medianas o grandes, van a poder encontrar recursos e información que les ayudarán de cara a conseguir sus objetivos en el ámbito del SEO.

Descubriendo herramientas clave para mejorar el SEO

Otra de las grandes incertidumbres que suele darse en el mundo del SEO, es la de cuáles herramientas utilizar. Gracias a Fullanchor vamos a poder encontrar herramientas para SEO y guías para de esta forma poder auditar y posicionar webs sin ayuda de agencias o expertos en SEO. Llevar a cabo un proyecto y lanzarlo en internet es una sensación estupenda, pero conseguir posicionarlo por las palabras clave y ver como comienza a llegar tráfico de calidad que nos permite alcanzar nuestros objetivos es sin duda espectacular.