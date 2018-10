La voz de sus musas

La joven teguestera Muriel Sarda ya tiene su primer disco, "In Fluye", once temas que hablan de amor y desamor, de las relaciones personales, desde un punto de vista femenino.

R ozalén, de la que fue telonera en su último concierto en La Laguna, Vanesa Martín o Andrés Suárez, Rosana, son algunos de los referentes musicales de la joven cantautora tinerfeña Muriel Sarda (Tegueste, 1998), que ya cuenta con su primer disco en el mercado, "In Fluye", que lo presentó en su pueblo natal, junto a los músicos Daniel Ferreiro, Jorge Hernández, Luisa Machado y Sara Socas, quienes la animaron a dar el salto a los escenarios.

Guitarra y voz son los medios que utiliza esta cantante para dar rienda suelta a su sensibilidad a través de los temas que compone e interpreta con un estilo muy personal. Ya prepara sus próximos conciertos en el Jóspital (15 noviembre) y en Tegueste (24 novimebre), además de encerrarse de ven en cuando en su cuarto para tejer esas letras que convierte en verdaderas baladas, historias cantadas que comparte con sus semejantes.

"In-Fluye", en cuya grabación contó con la colaboración de Daniel Ferreiro y Jorge Hernández, incluye once temas propios. "Hablan de amor y desamor. En realidad hablan de las relaciones personales, porque no son solo mis historias sino las de otras personas que me cuentan cosas, yo las llamo mis musas. Son historias que me cuentan las mujeres y también sobre mí. Hay mensajes positivos y negativos , hay de todo en cada canción".

El repertorio de esta estudiante de Magisterio, a la que le gustaría especializarse en música, también contiene letras corte social, pero las reserva para ocasiones especiales, como cuando colaboró en un concierto benéfico. "Por lo general son canciones de amor y desamor , que es lo que más va a llegar a la gente. Todos los hemos sentido alguna vez en la vida y nos podemos ver reflejados".

Sarda, que quiere dar el salto a la Península para actuar allí, enseguida aclaró que no pretende transmitir nada con sus canciones. "No es lo que yo quiero transmitir, sino lo que ellos quieren sentir. No impongo vas a sentir esto o lo otro, sino que quiero que la gente se vea reflejada en las canciones y las haga suyas. A mí me influyen las personas desde fuera y tiene que fluir la creatividad para que a ellos les vuelva las letras. Es el juego del título del disco".

Esta cantautora guarda un entrañable recuerdo del concierto que ofreció el pasado mes de enero en El Búho de La Laguna como telorena de Rozalén. "Es una persona increíble. Me invitó a su camerino y me dijo que en este mundo no es fácil al principio. Yo empecé tocando en los bares y a veces solo había cinco personas y eran todas de mi familia y mira donde estoy ahora. Así que no puedes abandonar".

También comentó que se presentó al casting de OT que hubo en Santa Cruz. "No me seleccionaron, pero fue una experiencia más. Cada vez hay más cantautores, pero no tenemos sitio donde actuar, igual no tenemos el apoyo que nos merecemos. De todos modos hay mucho nivel de cantautores en esta isla y cada vez que canto y comparto escenario lo veo".

Muriel Sarda empezó a tocar la guitarra con cinco años y con doce ya componía sus propios temas. Hace dos años descubrió el poder de la música en los escenarios.

Muriel Sarda

cantautora