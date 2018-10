Lopetegui: "En el Real Madrid aprendí a luchar"

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, intentó dar normalidad a su situación, cuestionada su continuidad por la crisis de resultados, y centrado en el encuentro ante el Viktoria Plzen, con la seguridad de que lo dirigirá, dijo que lleva "grabado a fuego" el ADN de luchar hasta el final del club.

"Todo lo veo de una manera mucho más normal. Afronto el día a día con la normalidad de siempre, entiendo que tenemos que hacerlo así y es lo único que está bajo nuestro control. Si queréis ver un entrenador hundido o abatido, no me miréis a mi, al contrario, estoy con la máxima ilusión y con ganas de vencer haciendo un gran partido", manifestó.

Lopetegui envió un mensaje de lucha, convencido de que tiene argumentos para una reacción inmediata y para poder seguir en el cargo. "Lo que yo he aprendido en este club es a luchar, es el ADN del Real Madrid, y yo lo llevo grabado a fuego y vamos a luchar por revertir una situación que no es la mejor, pero somos conscientes de que estamos a tiempo de revertirla y lucharemos por hacer un gran partido", aseguró.

Ante las informaciones que cuestionan su presencia en el banquillo del Camp Nou el domingo, en el clásico ante el Barcelona, Julen se mostró molesto. "No puedo confirmar más que estoy vestido aquí del Real Madrid, no puedo confirmar más que la actualidad y si estoy aquí es porque seré el entrenador mañana (hoy), no hay ninguna duda, pero si quieres, me preguntas por lo que va a pasar dentro de un mes o un año. Estamos centrados en el presente. Es nuestro oficio y responsabilidad", dijo Lopetegui.

Isco no llora por Cristiano

Isco Alarcón pidió que se deje de recordar a Cristiano Ronaldo por los pocos goles que marca su equipo. "No podemos buscar la solución fuera ni estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí", aseguró. También dijo que "sería una locura echar a Julen Lopetegui".

Ramos, arrepentido

Sergio Ramos pidió disculpas a Reguilón tras propinarle dos balonazos como respuesta a un golpe involuntario durante el entrenamiento de ayer, y en sus redes sociales admitió que su "reacción no debió ser esa".

"Mou" dice que no vuelve

Mourinho, técnico del Manchester United, acalló los rumores que lo sitúan como uno de los posibles sustitutos de Lopetegui, y aseguró que está "muy feliz" en Manchester.

El Real Madrid se ampara en la Liga de Campeones para buscar una salida a una crisis que tiene a Lopetegui al borde del despido. El deseo de cuerpo técnico y plantilla de convertir en punto de inflexión un encuentro en principio cómodo, contrasta con un momento en el que la directiva planea dar el relevo a Lopetegui. Nadie dentro del club asegura que se vaya a sentar en el Camp Nou el domingo. El Viktoria puede pagar los platos rotos y Lopetegui no pensará en que es semana de clásico. Saldrá en busca de goles que le permitan seguir en su puesto. Devolverá la titularidad en portería a Keylor. En defensa es donde sufrirá su única baja, con Dani Carvajal. Nacho entrará como novedad, bien de lateral o de central por un Varane desconocido ante el Levante. Si es junto a Ramos, Odriozola ocuparía la banda derecha. En el centro regresa Kroos, como lo harán en ataque Bale y Benzema. Lopetegui tiene decisiones que tomar, jugar con tridente o con dos puntas. En función de ello aparecerán jugadores como Isco o Mariano. Asensio parece destinado al banquillo. Julen convocó a Keylor, Casilla, Courtois, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Asen sio, Isco, Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Vinicius.