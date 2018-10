Luis Yeray Gutiérrez descarta romper el pacto con Coalición

6:23 AM

El recién elegido candidato del Partido Socialista (PSOE) a la Alcaldía lagunera, Luis Yeray Gutiérrez, descartó ayer la ruptura del pacto con Coalición Canaria (CC) antes de que culmine el mandato. "Nosotros lo que tenemos claro es que, a partir de 2019, tenemos que mirar a la izquierda; ahora mismo seremos respetuosos y responsables con el acuerdo de gobierno", expresó el también secretario general del PSOE en La Laguna durante una entrevista en el programa "El Día por delante", en Radio El Día.

Tras celebrar que su proyecto al proceso de primarias fue apoyado el pasado sábado "casi por el doble de compañeros" que el de Mónica Martín, Gutiérrez defendió que acudirá a las urnas con una "propuesta totalmente renovadora". "Hemos tenido una relación fluida con el grupo municipal", manifestó más adelante sobre la conexión entre la parte orgánica y de gobierno de la formación de la rosa en el municipio, y añadió: "En esa línea seguiremos trabajando para 2019, siempre que se tenga claro que el posicionamiento ahora mismo se lleva desde el partido y no desde el grupo municipal".

La situación en adelante es que Luis Yeray Gutiérrez será el candidato -así como el secretario general del partido en La Laguna- y, sin embargo, la primera teniente de alcalde y líder del grupo municipal es Martín. "Desde el minuto uno, en la primera intervención que he tenido tras las primarias, he comunicado que quiero contar con Mónica Martín y María José Castañeda", aseguró.

Gutiérrez consideró que ha sido un "mandato bastante convulso", y sostuvo que su intención es que esta organización política "vuelva a tener la fuerza con la que siempre ha contado". Otros de sus planteamientos destacados fueron que Martín y Castañeda "han sido leales a los que les ha marcado el partido" y que, "dentro de la inestabilidad, se ha hecho una muy buena labor". En cambio, aunque sin precisar, lamentó que "algún miembro de la oposición trata de hacer un circo de la política" y de "boicotear el pacto" que desde 2015 une en el gobierno a CC y PSOE.

Mónica Martín afirmó ayer que el resultado de las primarias no influirá en el trabajo de los socialistas en el gobierno municipal. "Continúo con mis responsabilidades como primera teniente de alcalde y portavoz del grupo. Voy a seguir trabajando; queda mucho por hacer de aquí a que termine el mandato; tenemos muchos proyectos que finalizar y los tenemos sobre la mesa, y con total normalidad", manifestó la concejala. "Respetando el resultado del pasado sábado, voy a seguir trabajando en el seno del PSOE", abundó.

¿La derrota baja los ánimos? "Todo lo contrario. Estamos entusiasmados desde el grupo socialista, las dos concejalas y el equipo, porque ya lo he dicho en otras ocasiones: hemos tenido la oportunidad de ver en diferentes medios de comunicación cómo han valorado muy positivamente los ciudadanos de La Laguna el trabajo que hemos desarrollado hasta el momento", señaló Martín.

Hermética sobre su futuro político, sí indicó que ha desempeñado su responsabilidad consistorial con "todas las fuerzas y ganas". Al ser preguntada por la opción de una confluencia entre candidaturas, la edil no se mostró por la labor. "Me presenté a este proceso de primarias con un proyecto diferenciado, porque entendía que tenía una visión de futuro para el PSOE diferente a la del otro candidato", expuso. Y a continuación zanjó: "No confluyen ambos proyectos y le toca a él desarrollarlo, que para eso ha tenido el respaldo mayoritario".