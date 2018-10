Dulce Pérez defiende El Tanque y denuncia el abandono del entorno

6:23 AM

El colectivo Amigos del Espacio Cultural de El Tanque defendió ayer los valores de la infraestructura cultural ubicada en Cabo Llanos, un espacio que, aseguró, que en absoluto está abandonado, aunque sí "su entorno", una posición que quiso trasladar a la ciudadanía después de que la Asociación de Comunidades de Propietarios Los Llanos para Vivir, y la concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Zaida González, criticaran el espacio y pidieran el desmantelamiento y desafectación. En este caso, denunciaron que la instalación tenía poco uso, un deficiente mantenimiento que lo ha llevado al abandono y que provoca afecciones urbanísticas al barrio de Cabo-Llanos, entre otras cuestiones.

Sobre ello, la presidenta de Amigos del Espacio Cultural El Tanque y exconsejera del Cabildo y Gobierno de Canarias, Dulce Xerach Pérez, mostró una gran preocupación en torno al asunto, resaltando que "probablemente, las personas y vecinos que critican El Tanque nunca han entrado. Lo podían haber hecho el sábado pasado o hacerlo este próximo también en otra sesión del festival Keroxen".

Fue contundente y negó que El Tanque esté abandonado, "en absoluto, porque lo que sí está abandonado es el entorno, la pintura exterior... Esta preocupación no solo afecta a El Tanque, sino a todos los vecinos de Cabo Llanos de los cuales los amantes de la instalaciones formamos parte también".

"Lo que está abandonado en esa zona son todos los espacios públicos, todo lo que el ayuntamiento recogió de la Refinería hace 30 años y todavía no ha urbanizado. Pero El Tanque siempre está lleno de cultura, exposiciones, festivales. Aunque lo estuviera, como está el Viera y Clavijo, no es motivo para tirarlo", dijo.

Dulce Xerach Pérez resaltó que la instalación "es un BIC y cuenta con un expediente tan bien armado en su declaración que es imposible que den marcha atrás. Es un informe completísimo avalado por artistas y catedráticos de Patrimonio Histórico, especialistas en Patrimonio Industrial, Arqueológico... No creo que exista ningún otro espacio cultural en Canarias que haya tenido tantas muestras de apoyo expresa de expertos tan preparados y con conocimientos tan profundos en materia patrimonial", concluyó.

Miguel Ángel Clavijo: "El Tanque va a seguir siendo BIC"

El director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, fue contundente: "El Tanque va a seguir siendo BIC". Apuntó que en todo caso "lo que está en cuestión es el estado de los espacios adyacentes", recordando que se le encargó un proyecto de mejora del entorno a Menis Arquitectos para mejorar ese entorno. Ese proyecto ha sido, incluso, galardonado y el año que viene se va licitar". Reconoce que el entorno está degradado, tal y como dicen los vecinos, "pero para eso el área encargamos el proyecto para mejorarlo y se empezará el año que viene". Por otra parte, Clavijo no quiso dejar dudas sobre la instalación y pidió a los interesados y críticos "que se repasen la Ley de Patrimonio Cultural, en su título 2" y reclamó "que no se haga política con el patrimonio cultural, aunque ya parece que se ha abierto el proceso electoral en Santa Cruz. Eso no favorece a nadie", sentenció.