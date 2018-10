"Con nuevas neuronas no reconocería ni a mi madre"

6:23 AM

Durante décadas, uno de los grandes retos de la ciencia ha sido determinar si el cerebro humano sigue creando neuronas en la edad adulta, un fenómeno que según el neurocientífico Pasko Rakic no sucede, pero, además, si fuera viable, sería una desventaja: "Perderíamos muchos recuerdos".

"Es interesante que la posibilidad de generar nuevas neuronas haya sido algo tan popular, sobre todo cuando es algo que no nos beneficiaría, porque si pudiéramos regenerar nuestras neuronas -como los reptiles o las aves- esas neuronas nunca habrían visto a mi madre, no la recordarían, nunca habrían ido al instituto, no tendría acento croata...", explica Rakic en una entrevista con Efe.

Rakic, neurocientífico y profesor de la Universidad de Yale, ha visitado Madrid para impartir una conferencia.