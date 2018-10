Críticas por el retraso del nuevo enlace Las Chafiras-Oroteanda

6:23 AM

PP, CCN y la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) mostraron ayer en Radio El Día su indignación por el retraso del nuevo enlace Las Chafiras-Oroteanda, en San Miguel de Abona, una obra clave para mejorar el tráfico en esta zona del Sur de Tenerife, que estaba previsto que se iniciara a principios de septiembre y aún no ha comenzado.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, María José Tacoronte, explicó ayer que "esto va de retraso en retraso" y recordó que "existe un proyecto desde 2014" y que "en agosto de 2017 se anunció a bombo y platillo que el Gobierno de Canarias ya tenía una solución al caos de tráfico en Las Chafiras".

Tacoronte detalló que "es una zona por la que pasan más de 75.000 vehículos al día, lo que la convierte en una de las vías de más densidad de tráfico de toda España. Y no es algo nuevo, es algo que se conoce desde antes de la crisis económica".

"En septiembre de 2017, el alcalde dio un ultimátum al Gobierno de Canarias para que las obras comenzaran en el primer cuatrimestre de 2018. Nada entonces, y en septiembre, nada. Hace unos días, el ayuntamiento nos ha dicho que se prevé que las casetas de obra, solo las casetas, lleguen en las próximas semanas, lo que significa que ya estaremos en noviembre. Se nos van los meses, se acaba el año y no han llegado ni las casetas de obra. Dijeron que empezaría en verano y el verano ya se acabó. A la vista está que no se han cumplido los plazos", lamentó la portavoz del PP.

"El caos circulatorio es tal en este enlace que colapsa la autopista del Sur (TF-1)", sentenció Tacoronte.

El portavoz del CCN en el Consistorio sanmiguelero, Valentín González, tildó la situación de esta obra como algo "verdaderamente impresentable". A su juicio, "la gente está muy cabreada y se acaban los calificativos para definir lo que está pasando".

"La realidad es que hay un desconocimiento absoluto del proyecto, más allá de la información pública, porque no se ha explicado ni a la oposición ni a los empresarios, pese a que se trata de una inversión de 21,7 millones de euros".

En opinión del líder del CCN y exalcalde, "esta obra parece la operación Salvar al soldado Arturo González. De ahí los anuncios constantes de que la obra iba a comenzar y los titulares de prensa".

"Hemos planteado mociones e, incluso, un pleno monográfico para una obra que consideramos fundamental para el tráfico y para el desarrollo de San Miguel de Abona", recalcó Valentín González.

Para el CCN, "los ciudadanos están hartos y cansados de anuncios mientras se quedan, literalmente, clavados en esta zona de Las Chafiras. Esa es la triste realidad. No hay voluntad política para hacer esto con la rapidez que se necesita, y el alcalde de San Miguel de Abona no tiene nada que decir al respecto".

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, añadió ayer en Radio El Día que están a la espera de que "comience la obra en Las Chafiras y de que se licite también el cierre del anillo insular, pero no se ha dicho nada. Falta una semana para que termine el mes de octubre y, si no se cumplen esas previsiones, saldremos de forma contundente ante la opinión pública para denunciar, una vez más, unos retrasos que no tienen sentido".

El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González (CC), declinó ayer hacer declaraciones sobre esta obra en Radio El Día.