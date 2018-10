El juzgado de Las Palmas que resuelve sobre hipotecas suspende los litigios

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, encargado de los litigios sobre contratación bancaria en la provincia, ha decidido no emitir hasta el 5 de noviembre más sentencias sobre los pleitos en los que se discute el pago de los impuestos de las hipotecas.

En concreto, el Juzgado ha resuelto esperar a conocer la decisión que tomará ese día el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para unificar doctrina respecto a quién corresponde el abono de ese impuesto, si al banco o al cliente que solicita el crédito hipotecario.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juzgado dirigido por el magistrado Tomás González Marcos se encarga, entre otros asuntos, de los pleitos derivados de los problemas con los créditos hipotecarios o con la imposición de las cláusulas suelo.

Su decisión se complementa con la que tomó este lunes la sección cuarta de la Audiencia de Las Palmas, la sala competente en la provincia para revisar los litigios contra los bancos, al suspender las deliberaciones sobre pleitos en los que se discute el pago del impuesto aplicable a la firma de una hipoteca.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los órganos judiciales no han tomado ninguna decisión consesuada y oficial sobre la suspensión de litigios contra las entidades bancarias, lo que no quiere decir que, de forma puntual, no se estén paralizando la emisión de este tipo de demandas a la espera de conocer el criterio a seguir de parte del Alto Tribunal, precisa el TSJC.