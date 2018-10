6:26 AM

E l "ambicioso" proyecto de los "Episodios de una guerra interminable" ha hecho que la madrileña Almudena Grandes haya obtenido el Premio Nacional de Narrativa por "Los pacientes del doctor García", un galardón "colectivo" que comparte con sus lectores.

El jurado del premio, dotado con 20.000 euros, ha elegido esta obra por un proyecto que se centra en la historia de la posguerra española, con aportaciones a las consecuencias de la II Guerra Mundial y con la que Grandes (1960) ha conseguido "un difícil y preciso equilibrio entre lo imaginado y la lealtad a la verdad histórica".

La escritora ha explicado que ser enemigos de la memoria "es una especialidad española" y ha contado que este galardón es "colectivo" y lo comparte con los lectores que se le han acercado a decir que en sus libros había contado la historia de su familia.

También recordó cómo cuando anunció que iba a escribir seis novelas sobre los años posteriores a la guerra civil, que se han denominado "Episodios de una guerra interminable", hubo gente que le dijo que era un proyecto excesivo y anacrónico.

"Me han dicho muchas veces ¿es qué no tienes otra historia que contar? Pero los españoles vivimos encima de una mina de oro, un filón extraordinario de héroes y villanos, de aventuras e historias que no se han contado".

La autora empezó la serie con "Inés y la alegría" (2010), título que ha merecido varios premios como el de la Crítica de Madrid, el Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria del Libro de Guadalajara o el Premio Iberoamericano de novela Elena Poniatowska.