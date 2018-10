Oltra, seguro de llegar a la "zona noble"

En un momento "importante" de la temporada, con el Tenerife situado en puestos de descenso y la necesidad de ganar el domingo al segundo clasificado, el Alcorcón, José Luis Oltra transmite un mensaje de esperanza y de convencimiento de que la Liga no va a acabar mal para su equipo. Es más, ayer se mostró seguro de que conseguirá terminar el curso "en la zona noble" de la tabla. Para ello considera fundamental no solo el "paso adelante" que debe dar la plantilla, con los técnicos incluidos, sino también la colaboración de un entorno que le ha sorprendido por su tendencia a la crispación.

"Me siento feliz por estar aquí y estoy seguro de que todo va a ir bien, y si lograra transmitirlo, todo sería diferente", comentó en Radio El Día sin querer profundizar en "cosas que vienen heredadas". Dicho esto, aprovechó la ocasión para dirigirse a la afición. "Me gustaría que la gente se diera cuenta de que estamos en un momento importante. Primero hay que salir de abajo, y luego estoy convencido de que vamos a acabar en la zona noble, compitiendo por cosas importantes", pronosticó.

Sin olvidar que es el equipo el que debe "tirar de la gente", insistió en pedir ayuda. "Esperamos que nos echen un cable", indicó el valenciano deseando volver a "vivir ambientes bonitos" en el Rodríguez López, como en su anterior etapa en el Tenerife.

Oltra recordó que es pronto para renunciar a ningún objetivo. "Hay tiempo para todo", advirtió. Y expuso algunos de los pilares de su certeza. "Sigo creyendo que este equipo tiene potencial, afición, recursos para competir por todo y una buena plantilla". No obstante, igualmente admitió que el Tenerife no está dando ahora su mejor versión. "El equipo ha dado pequeños pasitos adelante, salvo en el accidente de Mallorca, y como veo al grupo convencido, concienciado y responsabilizado, soy optimista", añadió. Eso sí, situó entre las claves la capacidad de "los jugadores que tienen que marcar las diferencias" para mejorar su "estado de ánimo y de forma".

En cuanto a la evolución del juego del Tenerife, señaló que sus "ideas van calando poco a poco", aunque matizó que "el sistema no es determinante". Con todo esto, llegó a la conclusión de que el alimento de los triunfos (solo lleva uno) es imprescindible. "La gente no quiere sensaciones ni que yo cuente mi vida, sino ganar, igual que nosotros. Y nos falta dar un paso al frente. Nuestro verdadero hándicap está siendo el gol, pero no porque los puntas no marquen, sino porque no generamos ocasiones suficientes. Necesitamos ser más contundentes en las áreas".

Haciendo balance de su regreso al Tenerife, admitió que el efecto de su llegada no ha dado los resultados esperados, al menos de manera inmediata, y confesó que se ha visto en situaciones diferentes a las esperadas. "Pensé que todo iba a ser mejor, más rápido, pero no es fácil y esta categoría es compleja, y más este año. Me he encontrado aspectos dentro (del club) que pensé que iban a ser de otra manera; y de fuera me sorprenden otras cosas: veo enquistados ciertos comportamientos y tendencias que no son las mejores".

Por último, Oltra aclaró que, desde su salida del Tenerife al final de la Liga 2009/2010, solo recibió una oferta para regresar, la que le planteó Serrano para sustituir a Joseba Etxeberria. "Hice mucho por venir. Y también digo que estoy encantado aquí", concluyó.

Naranjo y Nano, dos maneras de potenciar a un jugador

Los dos delanteros de mayor prestigio fichados por el Tenerife el pasado verano, Naranjo y Nano, coinciden en no haber podido demostrar su verdadero nivel. Oltra ha elegido estrategias diferentes con cada uno. "Naranjo nos dará muchas cosas porque es muy bueno, es diferencial, pero necesitaba parar y tomar distancia", contó sobre la suplencia del futbolista onubense. En cambio, con Nano optó por insistir. "Por sus características, por su forma de ser y por el momento, pensé que era mejor darle continuidad. Fue una lástima que no viajara a Mallorca después de marcar ante el Cádiz. Pero no tengo una varita mágica. Tomo decisiones con mi sentido común y mi manera de ver las cosas, y no siempre acierto. No las hago al azar ni por egoísmo o por capricho".

Chilunda, una cuestión de paciencia y de adaptación

"Cuando te mira, no sabes si lo hace como las vacas cuando miran al tren". Con esta comparación, Oltra quiso explicar uno de los obstáculos que separan a Chilunda de un rendimiento óptimo: el idioma. "Mi inglés es como el de los indios", añadió refiriéndose a su esfuerzo por trasladarle algunas indicaciones. Salvando este inconveniente, el técnico opinó que las opciones de éxito del tanzano dependen de su esfuerzo y de la "paciencia" que se tenga con él. "Es muy joven, tiene muy buenas condiciones, es rápido, tiene gol, arma la pierna... Pero no ha trabajado jamás un desmarque, lo hace por inercia, sin entender nada del juego", repasó Oltra, que no se plantea la salida del delantero en el mercado de enero. "El club tampoco me ha dicho nada", agregó para zanjar este asunto.

Plena confianza en Dani Hernández, el guardameta titular del Tenerife. El penalti que cometió en La Romareda no es un motivo de peso para que Oltra se plantee su salida de las alineaciones. "Ángel (Galván) es un portero sensacional y puede hacerlo perfectamente, pero no será este sábado", avanzó el entrenador antes de avisar que si "Dani sigue cometiendo errores, no tendrá más margen". De todos modos, remarcó que tanto él como "el grupo" confían en Hernández. Además, dio a entender que las críticas que recibe el guardameta son perjudiciales. "Por lo que sea, viene de situaciones de otras temporadas y noto un runrún que no es bueno para él ni para el equipo".