Seguridad llevará "Tránsito Libre" también a los institutos

6:26 AM

El proyecto "Tránsito Libre", dirigido a los estudiantes del municipio, inicia otra edición en la que llegará también a los institutos e incorpora nuevas propuestas. Para hacerlo posible, desde el área de Seguridad Ciudadana han remitido esta semana la información del programa a los centros educativos, que tendrán hasta el próximo 15 de noviembre para solicitar aquellas actividades que deseen realizar.

Los detalles los aportó ayer el concejal de Seguridad, Jonathan Domínguez, en un encuentro con medios de comunicación. El nacionalista explicó que la iniciativa engloba tanto la acción "Acércame", de formación y asesoramiento para acercar a los menores a los centros escolares; el denominado -al igual que el proyecto global- "Tránsito Libre"; el "Star", con sus rutas de bici-bus y fomento de aparcabicis en los colegios, y el de organización de simulacros en los centros docentes.

El más amplio es el segundo, que, a su vez, aglutina las siguientes actuaciones: "Circuito de Educación Vial"; "Paso Seguro", que recurre a los títeres para difundir la seguridad vial; "Prevención de las Drogodependencias", con los perros de la Unidad Canina de la URSI; "Convivir", de charlas y talleres sobre los contenidos de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana; "Prevención Bullying"; "Mi Mundo", acerca de la Protección Animal, y "Poli-Peque", con el que se busca transmitir que la policía no es un enemigo. Se suman a los anteriores: "Pequeño Bombero", en el que participará la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Laguna; "Salir Adelante", para transmitirle a los jóvenes la necesaria precaución ante el riesgo de sufrir accidentes que les puedan ocasionar lesiones medulares; "Tarea de Tod@s", donde habrá charlas de concienciación y captación de voluntarios de Protección Civil, y "Poli-Expo", a través de lo que se llevarán a cabo visitas de colegios a la exposición temporal sobre la historia de la Policía Local de La Laguna.

El pasado año se llegó a unos 11.500 niños de colegios públicos y concertados, mientras que una de las principales novedades de esta edición es la entrada también de los institutos. Es por ello, y según los cálculos de Domínguez, que no es descartable que ahora puedan superar los 20.000 alumnos, si bien, apuntó, ya sería un buen resultado repetir las cifras del pasado curso. Otro de los datos aportados por el edil fue que los centros tendrán que ordenar las peticiones por prioridad, dado que la oferta no es ilimitada. No obstante, añadió, en la edición anterior cubrieron el total.

Instalación de 72 aparcabicicletas por el municipio

Jonathan Domínguez también explicó durante el encuentro de ayer con los medios de comunicación que el ayuntamiento ha adquirido 72 aparcabicicletas y que estos estarán instalados antes de que finalice el año. Concretamente, el concejal nacionalista precisó que tales mecanismos se situarán en puntos del municipio fuera del casco histórico.