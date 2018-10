USO exige dejar de confiar la economía a la "inercia" del turismo

6:24 AM

Al Gobierno de Canarias le falta "visión estratégica" y le sobra "triunfalismo económico". El sindicato USO presentó ayer un estudio sobre la situación económica y social del Archipiélago en la que constata que, pese a la recuperación, la Comunidad Autónoma presenta mayores índices de paro y precariedad y menores salarios que el resto del país y advierte de que está lastrada por una política que, a su juicio, obedece a dejarse guiar únicamente por la "inercia" del turismo.

La organización sindical fundamenta su llamada a la diversificación de la economía isleña en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) -de la que precisamente hoy se publica una nueva edición, correspondiente al tercer trimestre del año- y de los registros del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De la "Radiografía socioeconómica y laboral de Canarias" que USO presentó ayer -y que ha elaborado también en otras regiones españolas- se desprende -según la secretaria confederal de Comunicación del sindicato, Laura Estévez- que las Islas adolecen de "uno de los mercados de trabajo más pobres" del país, lo que se plasma en altos índices de desempleo, "precarización" laboral y pensiones y salarios bajos.

"Tenemos todos los huevos en la misma cesta, la del sector servicios, y dejamos que sea él, con su propia dinámica, el que active y, sobre todo, precarice el mercado laboral", aseguró José Ramón Rodríguez, secretario general de USO-Canarias. Sectores que crean empleo estable y cualificado, como las energías renovables, y la propia "optimización" del turismo -mediante la introducción de la "alta gastronomía" y la especialización- son, para la organización sindical, alternativas que se deben explorar para evitar quedar solo a expensas de un sector que, pese a estar destinado a seguir siendo el motor económico de las Islas, perderá competividad ante el resurgir de destinos competidores (Turquía, Túnez o Egipto).

Las cifras expuestas por USO trazan la evolución de la economía canaria entre el segundo trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2018. Transcurrido este decenio -y tras el desplome que supuso la crisis-, el mercado de trabajo de la región cuenta con 61.000 parados más. "Es verdad -añadió Rodríguez- que también hay 30.000 ocupados más; otra cosa es con qué tipo de contratos y retribución".

La reforma laboral "ha cambiado el modelo" y ha generalizado la precariedad, coincidió Yauci González, adjunto a la secretaría general de USO-Canarias, que recordó que casi la mitad de los parados -el 46%- llevan más de dos años en esta situación, lo que significa que no tienen derecho a una prestación contributiva.

Por ello, el sindicato propone planes de formación activa para desempleados -un 55% de los cuales no ha superado la educación secundaria- y que estos sean gestionados directamente por la Administración, puesto que, a su entender, su ejecución por organizaciones sindicales y empresariales no ha dado resultado.

Los salarios han subido en estos diez años algo menos de un 8%, por debajo de la inflación, que se ha incrementado un 12%. En este aspecto, el sector servicios ha sido "especialmente maltratado", con un crecimiento de solo el 6,5% en el mismo periodo.

El empleo se ha deteriorado de forma más intensa para las mujeres, destaca USO. Esta brecha de género se percibe también con claridad, indicaron sus representantes, en la cuantía de las pensiones.

"Presiones" y "amenazas" en Ryanair

La huelga de tripulantes de cabina que los trabajadores de Ryanair llevaron a cabo el pasado 28 de septiembre ha supuesto "presiones" y "amenazas" para el personal, según afirmó ayer una de las delegadas del sindicato USO en esta aerolínea, Elena Aubertin, durante la presentación del estudio que ha elaborado la organización del ámbito socioeconómico y laboral del Archipiélago. Esta trabajadora atribuyó la cancelación de los vuelos que debían unir ese día Canarias y la Península al hecho de que la empresa "no notificó" los servicios mínimos a la plantilla. Ryanair dispone de unos 400 trabajadores en las Islas, indicó la representante sindical, que aseguró que la compañía ha sancionado a los empleados que no trabajaron ese día porque "no reconoce el derecho de huelga".