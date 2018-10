Payasos progres y cagones

6:24 AM

No deja de sorprenderme cómo los progres más graciosetes de la tele se mofan de la Iglesia Católica haciendo especial hincapié en la pederastia, y defecan en sus pañales a la hora de nombrar al Corán o a Alá. La pederastia fue una devastadora corriente que arrasó el mundo occidental con el beneplácito de las familias y los seres más allegados a las víctimas. Allí donde los niños eran acogidos se producían los abusos. Y nadie decía nada, todos callaban en un funcionamiento social miserable en el que los padres violaban a sus hijas, los curas a los monaguillos o los responsables de las casas de acogidas a los chicos sin recursos en los Estados Unidos. Pocos son los que se libraban, pero el Wyoming y su caterva de descerebrados acólitos ideológicos se burlan de la etapa más negra únicamente de la Iglesia Católica que detestan y escupen cada vez que pueden desde sus bocazas.

Estoy hasta los timbales de que estos payasos sean incapaces de nombrar a Alá o al Corán porque se cagan de miedo. La leña a lo malo que ha hecho el clero, lo bueno ni nombrarlo, y a los asesinos del Daesh que desmiembran al mayor número de personas que pueden arrasando sus vidas sin pedir perdón y colgándose una medalla, con esos los progres no se meten. Son unos cobardes sin principios a los que lo único que les importa es la gracieta y el laicismo, pero el católico; al musulmán le besan el trasero con pasión. Y a mí estos tipejos que lo único que pretenden es la imbecilidad a cambio de alguna carcajada me los paso por el arco del triunfo. Que se rían de Alá, que tengan cojones y que no vayan de los nuevos redentores que nos guiarán por el camino de una libertad tan prostituida como sus propia psiquis. ¡Payasos!

@JC_Alberto