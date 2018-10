El Atlético sufre la mayor goleada con Simeone como entrenador

Una derrota sonora y rotunda, un 4-0 en Dortmund, golpeó en la Liga de Campeones al Atlético de Madrid, devorado por la eficacia de su adversario, doblegado en la peor derrota de la era Simeone, víctima de un batacazo impensable y comprometido al límite su objetivo del primer puesto.

El marcador quizá fue exagerado, quizá no hubo tanta diferencia en el juego, sí abrumadora en la pegada arriba, pero un resultado tal no fue una casualidad, porque el Atlético cometió errores atrás, porque la sustitución de Saúl Ñíguez no pareció acertada y porque no fue a por el partido hasta el segundo tiempo, cuando ya perdía por 1-0.

En seis minutos de la segunda parte, el Atlético dobló no solo toda la sensación en ataque de la primera, sino también sus oportunidades, las dos de Saúl. No marcó por una cuestión de centímetros. Primero tiró fuera, después chocó con la cruceta.

Y el partido se escapó ya sin remedio, con el 2-0 de Guerreiro a pase de Achraf. El poste luego frustró a Correa, pero el duelo ya estaba perdido, más aún con el 3-0 al contragolpe que sirvió Achraf y marcó Sancho, en posición de fuera de juego, y finalmente con el 4-0 del bigoleador Guerreiro.

4-0

dortmund-atlético

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Diallo, Zagadou, Achraf; Witsel, Delaney (Dahoud, 35'); Pulisic (J. Sancho, 78'), Gotze, Larsen (Guerreiro, 62'); y Reus.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Godín, Lucas, Filipe; Koke, Thomas (Rodrigo, 46'), Saúl (Correa, 70'), Lemar; Griezmann y Diego Costa.

Árbitro: Anthony Taylor (ING). Amarilla a Diallo, Thomas, Lemar y Diego Costa.

Goles: 1-0, m. 38: Witsel, con un tiro raso. 2-0, m. 73: Guerreiro remate con la derecha un centro de Achraf. 3-0, m. 83: Jadon Sancho, a pase de Achraf. 4-0, m. 89. Guerreiro bate a Oblak tras un fallo de Filipe Luis.

Incidencias: Signal Iduna Park, con unos 80.000 espectadores.