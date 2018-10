Jocu insiste en una solución para la acera del colegio Salesianos

6:25 AM

La asociación Jocu, de La Cuesta, insiste en la necesidad de dar solución a la estrechez de la acera que está situada junto al colegio Salesianos, en el barrio de La Candelaria. Se trata de una demanda que viene realizando esta organización vecinal desde hace ya algunos años.

En concreto, la acera corresponde a la calle Machado y Fiesco, y Bruno Barreto, presidente de la entidad, afirma que genera situaciones de peligro cuando los niños acceden y, sobre todo, abandonan el centro docente. El dirigente vecinal critica que ha percibido "cierta desidia y apatía" por parte del ayuntamiento. "Fuimos a hablar con la concejala de Urbanismo y me dijo que tenía que ver con la entrada y salida de coches, por lo que le correspondía al edil de Seguridad, que me comentó que todas las ejecuciones de obra tienen que pasar por Urbanismo. Y al final, unos que son otros, otros que son otros? siguen pasando los años y los niños, en una acera que no tiene el ancho de un zapato", expresó.

Con vehemencia, Barreto añadió que por la vía en cuestión pasan "muchos coches y rápido", y consideró que en cualquier momento puede haber un accidente grave.