El realojo de El Porvenir, tras unos trabajos de saneamiento

6:25 AM

Buenas noticias para los vecinos del edificio El Porvenir, el inmueble recientemente quemado en la Punta del Hidalgo. Fuentes oficiales del Ayuntamiento de La Laguna indicaron ayer que el juzgado ya ha dado el visto bueno a un informe que llevará al realojo de 21 viviendas una vez que se lleven a cabo unos trabajos de saneamiento.

Como se recordará, fechas atrás se produjo un incendio en el garaje, que calcinó nueve vehículos y que, sobre todo, tuvo como consecuencias más graves los desperfectos de tipo estructural y el desalojo de vecinos.

Desde el Consistorio lagunero expusieron este miércoles que en las nueve viviendas más dañadas no será posible el regreso de sus moradores, mientras que para 21 pisos se ha solicitado el apuntalamiento de las bases de la primera planta. Ya realizada, la actuación tiene como objetivo no solo el retorno de las familias, sino también poder sacar los coches que están dentro del garaje. Ahora mismo, apuntaron las fuentes municipales, se está a la espera de certificar que las acciones ejecutadas han sido correctas. Por su parte, cabe señalar que hay otro tercer conjunto de viviendas que no están afectadas.

Lo que resta, por tanto, para el realojo de las citadas 21 casas es que se acometan esas labores de saneamiento que también han sido requeridas, consistentes en derivar todas las conducciones a una arqueta. Estas están prevista para finales del presente mes y principios del próximo.

Después de que se produjese el fuego a finales de septiembre, el edificio fue cerrado, si bien se optó por permitir la entrada a por enseres. Pasados unos días se procedió al vallado de la instalación mediante una malla ligera, anunciaron entonces desde el ayuntamiento, que dio a conocer por aquellos días que había ofrecido alternativas de alojamiento a los inquilinos.