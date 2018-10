Un total de 75 "sin techo"viven en los asentamientos de la Capital

6:25 AM

El área de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene registrado un total de 9 asentamientos de personas sin hogar en el municipio, un problema de índole social que se ha traducido en que 75 personas en estos momentos se encuentran en la calle y viviendo asentamientos organizados localizados en distintos puntos del municipio, según los datos actualizados de la Concejalía.

Estos fríos números van en la línea de los registrados en los últimos tres años en los que los técnicos del área han detectado cierta estabilidad en las cifras de personas localizadas en los 13 asentamientos registrados en el municipio que de una forma u otra, y cada cierto tiempo, son poblados. En base a ello, y según esos datos, en el ejercicio 2015, Servicios Sociales censó 72 personas; en 2016, 80, y el año pasado, un total de 70 en precarias condiciones.

En este caso, los técnicos de la Concejalía que dirige Óscar García tienen hecho un censo tanto de los asentamientos como de las personas que en ellos viven y con sus respectivos expedientes al día.

En estos informes los especialistas constatan que un total de 17 personas están viviendo en el parque Viera y Clavijo de manera fija, el que más; mientras que en el poblado de chapas y madera del Pancho Camurria hay contabilizados de forma fija 15. En el asentamiento del barranco Santos se tienen registrados a 14 sin techo, mientras que en Los Lavaderos y La Resbalada, 9 y 8 personas, respectivamente. Por último, en el barranco de Tahodio viven 5 sin techo; en Los Moriscos 3; y en la Playa del Muerto y la Batería de San Andrés, dos en cada uno de los emplazamientos.

De modo global, en el municipio se constata la existencia de 13 asentamientos, de los que en la actualidad 9 están ocupados por un total de 75 personas viviendo en ellos, según los datos registrados.

El concejal de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz, Óscar García, puso en valor el esfuerzo que se realiza desde el área para afrontar el problema, resaltando que "aunque el número de personas sin hogar en asentamientos informales permanece inalterable en el tiempo, le puedo asegurar que sin el esfuerzo constante del ayuntamiento, casi siempre en solitario, para dar soluciones y salidas de alojamiento, estaríamos hoy hablando de cientos de personas viviendo en la calle".

No da total crédito a los mensajes de una recuperación económica global porque "esa mejoría no llega a quienes carecen de recursos ni formación ni oportunidades".

García recordó que es un hecho objetivo que en Santa Cruz "no ha dejado de crecer el número de personas que acuden a los servicios sociales", por lo que considera que "es necesario que valoremos que el número de personas sin hogar que viven en la calle se haya contenido y se siga conteniendo al día de hoy y no se haya disparado, como hubiera ocurrido si no hubiéramos dedicado tanto tiempo, trabajo y dinero en ofrecer alternativas de alojamiento". Añadió, además, la falta de ayuda tanto del Cabildo insular como del Gobierno de Canarias.