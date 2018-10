Juzgan al hombre que mató a sus tíos y sobrinos

El autor confeso de las muertes de sus tíos y sobrinos en agosto de 2016, Patrick Nogueira, aseguró que emprendió el ataque que acabó con la vida de su tía Janaina después de sufrir un mordisco por su parte; y que horas después, cuando su tío llegó a la vivienda de Pioz donde ocurrieron los hechos, este se le abalanzó y comenzó un forcejeo que acabó con ambos en el suelo y la navaja que portaba el acusado apuñalando a su familiar.

Así se desprende de su testimonio a preguntas de su abogada en la primera sesión del juicio por el que se le pide prisión permanente revisable y que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara.

Sobre la relación previa con sus tíos, reveló que sus padres pagaban un dinero por acogerle en España, abonando cantidades desde 500 hasta los 1.500 euros, pese a lo cual su tío le seguía exigiendo dinero.

Según dijo, llegó a ser amenazado por parte de su tío Marcos. "Me robó dinero de la cartera. Y me pidió 6.000 euros y me dijo que si no me denunciaría a Extranjería", argumentó, recordando cómo tras esa discusión le anunciaron que se mudarían desde Torrejón de Ardoz, sin revelar la dirección de destino. .

Fue entonces cuando un día, al regresar al domicilio que compartía con su familia en Torrejón de Ardoz, encontró la vivienda vacía. "Me enfadé. Estuve dos meses sin contacto con ellos", manifestó.

Sobre los hechos acaecidos en agosto de 2016, cuando tuvieron lugar las muertes, rememoró que, cuando se dirigía a Pioz, sabía que "algo iba a pasar", pero no sabía cómo. Incluso hizo un paralelismo con una agresión perpetrada por él mismo cuando tenía 16 años a un profesor para argumentar su daño cerebral.

Tras llegar con dos pizzas a la vivienda, su tía estaba fregando los platos mientras él le ayudaba. "Estábamos cara a cara. Mientras ella fregaba los platos, yo los secaba. Me miraba a la cara. Ella me mordió la mano, yo le clavé en el cuello", afirmó.