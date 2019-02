La CNMC pide a Canarias activar una autoridad de competencia en las Islas

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín, ha pedido a Canarias que active una autoridad de competencia que "instruya y resuelva" en las islas para contar con un sistema más "eficiente" que el vigente, ya que en la actualidad se instruye en el archipiélago y se resuelve en Madrid, algo que entendió "ineficiente". "No sigan por ahí", apuntó.

"La realidad es tozuda. La mayor parte de los expedientes terminan en archivo a pesar de todos los esfuerzos de la persona que está a la cabeza [del organismo autonómico] y de las otras dos personas que hay. Esto no puede ser. Si quieren tener una autoridad de competencia ténganla y, si no, ahórrensela, pero no estén en una situación del que está pero no está".

Así lo ha puesto de manifiesto durante una Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior celebrada este viernes en el Parlamento de Canarias sobre las acciones para favorecer la colaboración, coordinación e información recíproca entre el Estado y la Comunidad Autónoma, el responsable del organismo resaltó que, resumidamente, en el trabajo de una agencia de este tipo existen dos fases: instrucción y resolución.

"Ambas deben estar separadas, los que instruyen deben ser distintos de los que resuelven. En la primera fase se recogen pruebas, y en la segunda se estudian y se aprueban", explicó.

Aquí, recordó que en la actualidad, en el caso de Canarias solo se trabaja por parte de la autoridad de competencia autonómica en la primera fase. "Para resolver --continuó-- se manda a la CNMC. No sigan por ese camino. Es profundamente ineficiente e incompleto. Si deciden tener una autoridad de competencia, como tienen otras CCAA con probado buen funcionamiento, instruyan y resuelvan en Canarias. Instruir en Canarias y resolver en Madrid es una manera de enfocar el tema de forma incompleta e ineficaz".

"Y si consideran oportuno encomendar esto, recuerden que se basa en el rigor, en la transparencia de la actuación y en la independencia de sus miembros. Si uno de estos tres pilares falla, ahórrense la autoridad de competencia de Canarias porque están introduciendo en el mercado un elemento de dispersión. No vayan por ahí. Si no son transparentes no son eficaces. Sería un error y un gasto innecesario. No gasten si no están seguros de que lo que desean es lo que merece la sociedad canaria", aconsejó.

PROTECCIÓN DE PYMES Y RENTAS MÁS BAJAS

Marín observó que el trabajo cotidiano de la CNMC se dedica a la protección de las pymes y de las rentas más frágiles. "Los ahorros que sobre la sociedad se obtiene en términos cualitativos son altos --prosiguió--, pero también en términos cuantitativos. Esto no lo digo yo ahora, es un valor aceptado en toda Europa desde hace muchos años".

Además, subrayó que el objetivo de este tipo de entidades es que los mercados funcionen, lo que se traduce en un incremento de la actividad, del empleo y del bienestar. "Los mercados no se ajustan por sí solos. Los mercados de las características de los canarios tienen a desajustes, por lo que el contrapeso se traduce en los incrementos de empleo", insistió el presidente.

Marín señaló también que hay dos amenazas contra la competencia, tanto en ámbito nacional como autonómico; por un lado, el comportamiento ilícito de algunos operadores económicos mediante la celebración de acuerdos dañinos que permiten obtener beneficios ilícitos en detrimento de las pymes. "Son conductas estrictamente prohibidas", aseveró.

Por otro lado, se refirió a las empresas con posición de dominio, algo que no es malo en sí mismo, sino que es la utilización del mismo lo que lo convierte en pernicioso, momento en el que entra en juego la capacidad de detección de las agencias de competencia.

EXCESO DE NORMAS COMO FRENO DEL MERCADO

Además, comentó que los fallos en regulación son consecuencia de una escasa normativa. "Estoy convencido --continuó-- de que el exceso de normas son un freno del mercado y por eso, las autoridades de competencia estamos capacitadas para recurrir esas normas que por su exceso y por estar separas de la realidad se transforma en un freno de la competencia por exageradas o porque no son proporcionales".

El presidente hizo especial hincapié en que difundir la cultura y los beneficios de la competencia es una tarea propia de las agencias, así como la formación de los funcionarios. "Estamos encontrando en el día a día problemas serios de calidad en la contratación pública. Creo que Canarias se beneficiaría extraordinariamente de más cursos de formación hacia los funcionarios", señaló.

NECESIDAD DE TENER RECURSOS SUFICIENTES

Marín reflexionó que las autoridades de competencia tienen que tener los recursos suficientes, ya que si no se dota de medios no podrá funcionar ni salir adelante.

Apuntó asimismo que hay un sistema de reparto de trabajo entre Estado y Autonomía, que es "muy claro". "Hay una relación estrecha y cordial entre las autoridades autonómicas y la CNMC", aseveró.

"Se va a beneficiar la sociedad canaria, la economía canaria y, por extensión, la economía española. Les animo a dar este paso. Habrá críticas pero me parece obligado", concluyó.