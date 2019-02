@HGonar

Mamelucos tardó más en escribir la letra Tema delicado que en emitir una "nota aclaratoria" con la que salió al paso ayer del comunicado que hizo público la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) el pasado lunes.

En la final de murgas, el grupo de la Casa del Miedo cantó, en su primer tema: "Hoy en Tenerife II sufren los presos, unos módulos repletos, caben diez, y a veinte metros; funcionarios que comercian en secreto, hoy blanquean el dinero de la droga con guachinches, barberías montan pa'lavar trapiches". Desde el viernes y hasta el lunes, la canción ya había llegado hasta la sede central de APFP, en Madrid, que distribuyó un comunicado, firmado por el representante de funcionarios de prisiones en Tenerife, Rafael Paniza, que rechazaba la canción. En el escrito, advirtió que "las afirmaciones son constitutivas de delito y ponen en entredicho la profesionalidad de los trabajadores penitenciarios", a la vez que solicitaron a un portavoz de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que saliera en defensa de sus empleados por "aquellas injurias, calumnias...". El mismo lunes, la Delegación del Gobierno en Canarias fue informada del comunicado, si bien ayer declinaron hacer valoraciones sobre el tema.

El representante de la APFP, Rafael Paniza, mantuvo en el mediodía de ayer una conversación con Manolo Peña, presidente de la Sociedad Mamel's -en la que se integra Mamelucos-, de quien elogió su talante conciliador y su buena predisposición para llegar a un acuerdo. Paniza le hizo saber del malestar del colectivo porque la murga, en su letra, generaliza, y un supuesto caso delictivo se presenta como práctica habitual de todos los profesionales. Por ello, le solicitó que modificaran la letra, para precisar que podría ser un caso aislado.

Paniza, que dijo desconocer la veracidad del hecho que canta Mamelucos, insistió: "Si hay algún caso, que se denuncie, juzgue y condene si es verdad".

A partir de ahí, le tocaba a Manolo Peña mover pieza en su murga para encarrilar la situación con los funcionarios penitenciarios. Primero el director, Xerach Casanova, luego los letristas, la directiva... hasta que diez minutos antes de las siete de la tarde la Sociedad Mamel's divulgó una nota aclaratoria en la que hace constar que "en ningún caso nuestra intención es menospreciar el buen hacer de la mayoría de prisiones y que no dudamos de la profesionalidad y honradez de la gran mayoría de sus trabajadores. Asimismo, nos consta que los casos de corrupción entre sus empleados son perseguidos e investigados minuciosamente y creemos que su trabajo es esencial, e incluso apoyamos el hecho de que reivindiquen la falta de medios para realizar su trabajo de una manera más eficiente. Sin embargo, en nuestra canción, Mamelucos denuncia el hecho de que haya existido este tipo de casos y que, a día de hoy, sigan apareciendo casos, denuncias y artículos que se hagan eco sobre este tipo de actos". Para concluir: "Seguiremos ofreciendo al público nuestro repertorio íntegro en los actos que ya tenemos previstos para este año". Al parecer, según Rafael Paniza, la murga se comprometió a explicar, cada vez que vaya a cantar la letra de los funcionarios penitenciarios, que es un caso puntual, como se podrá ver el próximo sábado en La Gomera, donde actúan por primera vez tras el acuerdo de ayer.

Se zanja así, al menos con el frente de los funcionarios de prisiones, las críticas a un tema que comenzó a fraguarse en el repertorio que se ideó entre abril y mayo pasado por el equipo de letristas de Mamelucos, que integran Airam Bazzocchi, Javi Pechi, Javi Conga, Xerach Casanova y José Gil. La primera idea que surgió fue la canción de los disfraces, y luego, Falsos, hasta que se planteó el tercero, Temas delicados, una idea que surgió por las publicaciones del As cuando el año pasado dijeron que la murga difamaba al Getafe o el problema que surgió por cuestionar la calidad laboral en Hiperdino. Durante la elaboración de la letra, se aportaron recortes de prensa, como la noticia: "Detenido un funcionario de Tenerife II por estar vinculado al narcotráfico", que se publicó en abril de 2009, y se escribió la canción, la tercera que se montó, entre la tercera semana de octubre y el día 25 de noviembre, cuando se concluyó. Y hasta sufrió una última variación, cuando se incluyó la segunda música sobre los abortos y los homosexuales que sustituyó la referencia a periódicos y periodistas. Como dice el título de la canción, "Un tema delicado".

La letra

Ahhhhhh!

Hoy hay que andarcon pies de plomo en el concursono te salga el ofendido de turno, los denuncio, qué sensible está la sociedad.

Canté a Hiperdino y un problema nosbuscamos;en el As leí, joder, que difamamos, pues gritamos este cántico en nuestra final:¡Ea, ea, ea, Getafe es una aldea!

Tanta ofensa y sensibilidad..., no se enteran que esto es Carnaval.

Cantar a la Iglesia es una idea temeraria:un escándalo es decirles que en Canarias, coño, Carlos Alonso se vendió; no me engañan:poner a mi virgen de presidenta perpetuay a la fe del canario en ventaes un acto rastrero y traidor, acto típico de Coalición.



Cuánto militardesenterrando un franquismoque enterrado está;cuánto facha fue a ese valle para provocar.Fachas a los que en pensionesse les paga un dineral.

Qué desfachatez, Carmen Luisa Castro, alcaldesa del PP, esa que el franquismo a Güímar quiere devolver; se confunde aquí de valle, y no ha caído en un detalle: que con Franco, solo por nacer mujer,alcaldesa en Güímar no sería usted.

El monumento a Franco es otra perla más de esta sinvergüenza, que por buscar la fama está perdiendo la cabeza; el Valle de Guímar no es el Valle losCaídos, pero, tú, qué coño piensas, tú qué te esperasde alguien que contrata a un tal KiKo Rivera y que a los güimareros a ver Sálvame se lleva; qué pinta un paso peatonespara arrodillarse ante Belén Esteban.

¿Quieres más pruebas? Rayas azules, entre Arafo y Güímar prendiste la mecha; de una noche de mujeres te aprovechas, donde buscaste voto en un acto denigrante en el que se coronaba a Miss Salida, Miss Cachonda y Miss Estrecha...A ver si te echan.



Expresar tu opinión según qué tema es delicado; opinar libremente hoy es algo complicado, pero en la vida hay que ser directo.Hoy voy a mojarme, defender mis ideales, hoy voy a posicionarme.

Me posiciono a favorde las mujeres que abortan; si ellas paren, deciden; sus razones qué te importan. Pa’ traer un chiquillo al mundoy darle mala vida, yo también abortaría si la cosa está jodida.

También me posiciono a favor de aquellos que están sentenciados a vivir en cama, dueños de su cuerpo, de su enfermedad, coño, y de su desgracia; por ellos me posiciono a favor de la eutanasia.

Y yo también opino cadena perpetua pa’ los violadores y asesinos;estoy a favor de que un homosexual pueda adoptar a un niño; da igual los nombres, que sean dos hombres, sean dos mujeres..., coño,si les quieren, si les dan buena vida, educación, comida, le dan buena infancia..., basta de intolerancia.



En Carnavales, para sacar un grupo aquí a concursar, no todo vale,

si la cantera, año tras año pierde fuerza, hay que tratarla de llevar de otra manera.

Es delicado, pero si buscas un culpableno está en Fiestas; si a los que nombro hoy se molestan, pues que se aguanten, es mi respuesta.

Pena y tristeza, cuando al ganar se premia a un niño con un ron o una cerveza. Pena y tristeza en el recinto ver familias peleando al no ganar... Tengan vergüenza.

Han convertido esa ilusión y esa inocencia de antaño en una farsa, en un engaño, en una guerra, año tras año.

Hay directivos que sacan murgas infantiles con un fin que es lucrativo; malas personas que cuando un niño, por estudios, coge y falta a ensayar, pues lo presionan; malas personas que no fomentan la cantera del murguero; malas personas que aquí en febrero solo educan a guerrilleros.

Sin duda, es un tema delicado que ve, que oye y calla nuestra gente;problema que no hay que dejar de lado, coño, afróntenlo de frente;

respeto, educación, compañerismo...Por esa y por miles de razones,presumo del camino que ahora mismo va llevando Mamelones.



No es que hoy me haya mojado con un tema delicado;no es que tenga yo más huevos que el de al lado; no es que sea un insensible,es que todo es susceptible, susceptible de ser malinterpretado.

Y con tanta tonteríaa ver qué coño expreso,que hoy en Tenerife IIsufren los presos, unos módulos repletos, caben diez, y a veinte meto; funcionarios que comercian en secreto, hoy blanquean el dinero de la droga con guachinches, barberías montan pa’ lavar trapiches; todos conocen, todos callan, todos van, y la policía ¿dónde coño está?

Cuántos temas delicados y muy pocos son cantados; faltan letras de los Guachi, de Singuangos, Trasnochados; letras que a murga huelen, que no soy ningún pelele; yo no temo a las denuncias, yo te doy donde más duele.

Letras con sabor murguero de antaño, que diciendo las verdades hacen daño; letras que nunca con el paso de los años las podremos olvidar; letras que no morirán, letras para criticar.