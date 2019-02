Los adictos que niegan la realidad canaria

El primer paso para detectar un problema es reconocerlo. Sí, enfrentarnos e intentar atajarlo por nuestro bien y el de quienes nos rodean. Es como una adicción, en la que, pese a saber que algo no va bien, el afectado se autoengaña para no romper con la espiral satisfactoria que produce esa droga. En Canarias, algunos son consumidores de la irrealidad para evadir las preocupaciones que nos acechan desde hace muchos años, convirtiéndose en una enfermedad recurrente en algunos políticos patrios. Su síntoma principal se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de chivos expiatorios para alejar de nuestra dimensión la amenaza de la pobreza real en las Islas. Aunque es fundamental una detección precoz, para conseguirlo, el papel de los ciudadanos y compañeros de partido debe ser esencial para la concienciación y búsqueda de ayuda. Todo parece indicar que hemos llegado algo tarde, porque el paciente no es consciente de que sufre una adicción reiterada a esquivar los dilemas de nuestra sociedad. Los expertos lo tienen claro: necesita tratamiento, no solo en las elecciones. Pero, no todo está perdido. El Programa de Aceptación de la Realidad Social de Canarias tiene un alto índice de desintoxicaciones, y demuestra a través del conductismo que contraer el deber de solucionar los problemas a los electores es la medicación más justa y efectiva en democracia. Las experiencias de los miembros explican de modo general cómo eran, lo que les ocurrió y cómo son ahora, tras haber dado ciertos pasos en la aplicación del Programa de Recuperación, que se ha realizado con éxito en otras comunidades autónomas que estaban en la cola de la pobreza en España. La experiencia comienza con encuentros voluntarios que consisten en ejercicios para la aceptación de que existe un panorama desolador en materia social. En pequeñas dosis de tratamiento y bajo vigilancia del especialista, deben entender que los datos no engañan, y pese a las inauguraciones, fiestas patronales y celebraciones varias, el Archipiélago es la segunda comunidad española con mayor número de habitantes en riesgo de sufrir exclusión social, solo por detrás de Extremadura, con más de 400.000 personas pasando por esta situación. Los primeros días, tras las clases teóricas, le toca el turno al apartado práctico, sin duda, el aspecto que más síndrome de abstinencia suele generar entre los pacientes. Con visitas guiadas por los barrios y centros sociales, se recalca que el 13,6% de la población de las Islas vive en condiciones de privación material severa, y que solo el 4,6% de las personas que se encuentran en riesgo de pobreza percibe una prestación mínima de inserción. Se miran extrañados, pero van avanzando. En dependencia, aunque es cierto que la coyuntura ha mejorado, los profesionales insisten en recordarles que hay casi 9.000 personas que siguen esperando por una respuesta. Una de las terapias más complicadas llega a la hora de una prueba de campo que requiere la visita a viviendas con baja incidencia del empleo, donde se encuentran unas 320.000 personas que cuentan sus esfuerzos para llegar a fin de mes y dar de comer a sus hijos. Entrevistas con los afectados y algún día compartiendo 24 horas en barriadas, con menos de 10 euros para hacer la compra y cogiendo la guagua. En estos casos las recaídas son constantes, pero forman parte del proceso de recuperación, no teniendo que suponer necesariamente un fracaso en el tratamiento. Se trata de un aprendizaje para que la persona que sigue sin reconocer la pobreza en Canarias se dé cuenta de que hay algo que no está haciendo bien. El Programa de Aceptación de la Realidad Social ayuda al político con venda a poner en orden sus pensamientos confusos para gestionar mejor un compromiso adquirido con los vecinos. Los miembros asisten a reuniones con regularidad para estar en contacto con políticos de otras comunidades y aprender cómo aplicar mejor el programa para reconducir su gobierno. Rara vez se ha visto fracasar a una persona que haya seguido cuidadosamente el tratamiento, sin embargo, los que no se recuperan son aquellos que no pueden o no quieren cambiar una situación que en gran medida está en sus manos.

@luisfeblesc