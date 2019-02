Más colorido para el Santiago Martín

El Día, Santa Cruz de Tenerife

La directiva del CB Canarias no quiere que el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín deje de rondar los 5.000 espectadores en sus próximas e importantes citas. Al efecto, ha lanzado una nueva promoción con precios especiales que incluyen los dos próximos compromisos de los aurinegros en la condición de locales.

Se trata de los duelos frente al Herbalife Gran Canaria, un derbi canario que se disputará el domingo 10 de marzo, a partir de las 18:30 horas; y ante el heleno Promitheas Patras, con motivo de la vuelta de los octavos de final de la Basketball Champions League, a celebrarse tres días después -miércoles 13 de marzo-, desde las 19:30 horas.

La citada iniciativa comienza hoy y tendrá vigencia hasta el próximo lunes, salvo que se agoten las existencias de la Grada Media Fondo -sectores H, I, J, K, L-, donde se venderán las entradas del paquete. Este tendrá un coste total de 30 euros para adultos y 20 euros para jóvenes -de cuatro a 17 años-.

La oferta se podrá obtener a través de la página web oficial de la entidad lagunera -cbcanarias.net-, pinchando en el botón de entradas; y en las oficinas del club en el propio Pabellón de Deportes Santiago Martín -tercera planta-.

De igual manera, a partir de hoy se podrán adquirir entradas sueltas para el mentado encuentro continental. El Canarias fija precios especiales y válidos en todas las gradas disponibles de 12 euros para adultos y ocho euros para jóvenes.

En los últimos cuatro enfrentamientos de la Liga Endesa como anfitrión -contra el Manresa, Fuenlabrada, Barça y San Pablo Burgos-, el representativo insular ha concitado a más de 4.900 aficionados en cada uno de ellos. La pretensión en las próximas semanas es que "la fiebre" no cese.

"El vestuario gestionó bien lo de McFadden"

El capitán del Iberostar Tenerife, Nico Richotti, manifestó ayer, en el programa Jornada Deportiva de Radio EL DÍA, que "el vestuario" canarista "gestionó bien" la salida de Thad McFadden en los días previos a la disputa de la Copa del Rey. "Se produjo todo tan rápido, que no llegó a afectarnos demasiado. Si se hubiese alargado más en el tiempo y hubiese llegado a haber mal rollo en el vestuario, que no lo hubo, hubiese sido más complicado. Supimos aislarnos y pensar solo en lo que teníamos por delante, que era la el partido de cuartos de final contra el Unicaja". Respecto al norteamericano, añadió que "estuvo muy cercano cuando pasamos a semis. Nos escribió y se le agradeció el gesto", dijo. El argentino aseguró que no llegó en el "mejor momento físico" a la reciente Copa. "Me había perdido la del año anterior y quería aportar mi granito de arena para que el equipo llegara lo más lejos posible. Soy consciente de que físicamente estoy bastante por detrás de mis compañeros. Estoy aprovechando estos días para recuperar sensaciones". El escolta aurinegro espera "no tener ningún contratiempo más" en lo que resta de temporada "y seguir cogiendo algo de continuidad, que es lo que más me falta. Ahora viene el tramo importante, donde realmente nos jugamos las cosas grandes". La primera piedra de toque es Zaragoza, donde deben ir "con una mentalidad muy buena".