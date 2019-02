UGT y CCOO planean movilizarse si no se deroga la reforma de las pensiones del PP

Madrid, EFE UGT y CCOO han amenazado al Gobierno con movilizaciones si no deroga por decreto ley la reforma de pensiones que hizo el PP en 2013, y le han exigido una respuesta concreta en la reunión a la que les han convocado el próximo martes 26 de febrero.

Los sindicatos, que también reclaman la derogación de la reforma laboral, han hecho este planteamiento en la reunión de la mesa del diálogo social para las pensiones que ha tenido lugar este viernes.

En un comunicado, UGT ha expuesto la situación de urgente necesidad que supone el déficit de 18.000 millones de euros de la Seguridad Social que considera "un riesgo para la economía y para el sostenimiento del sistema público de pensiones".

El sindicato cree que el acuerdo está sobre la mesa tras muchos meses de negociación y que "no hay instrumentalización alguna del diálogo social", cuyo trabajo "no puede estar condicionado por la posibilidad o no de un adelanto electoral".

La reforma que el PP acometió unilateralmente en 2013 desvinculó la revalorización de las pensiones del índice de precios de consumo (IPC) y la ligó a la situación financiera del sistema, garantizando sólo una subida mínima anual del 0,25 % mientras la Seguridad Social tuviera déficit.

Asimismo, incluyó un factor de sostenibilidad -cuya aplicación se retrasó a 2023- para ajustar a la baja la pensión inicial conforme subiera la esperanza de vida.

CCOO ha insistido en otro comunicado que no hay tiempo para más demoras, y ha avisado de que promoverá una respuesta unitaria sindical y social si el Gobierno acaba haciéndose corresponsable de las reformas de pensiones y laboral aprobadas sin negociación a través de sendos reales decretos leyes por el anterior Gobierno del PP.