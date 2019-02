Una auditoría respalda las cuentas de Muvisa en Las Chumberas

D.R., La Laguna

"Como resultado del trabajo realizado, les informamos de que no hemos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos respecto de las condiciones impuestas a Muvisa en la Actuación Singular de Reposición y Reurbanización de la Urbanización Las Chumberas, en San Cristóbal de La Laguna". El párrafo anterior corresponde a las conclusiones de una auditoría externa, fechada el 28 de enero, sobre la cuenta justificativa de la entidad en los convenios suscritos el 18 de noviembre de 2011, el 4 de noviembre de 2015 y el 4 de octubre de 2016 para las obras de reposición.

Concretamente, en el documento se procede a la verificación de las partidas ingresadas, del destino y uso de estas, y de las cantidades disponibles en las cuentas de la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Muvisa). "Respecto de los ingresos en el ente gestor Muvisa, se indica que del primer convenio, el suscrito el 18 de noviembre de 2011, por importe de 9.722.499,51 euros, han sido ingresadas en Muvisa la totalidad de las aportaciones de cada una de las administraciones intervinientes", recoge el texto.

A continuación, explica que del convenio del 4 de noviembre de 2015, de 6,5 millones, se han integrado a la empresa las cuantías tanto del Cabildo de Tenerife como del consistorio, "quedando pendiente el importe de cinco millones relativo a la aportación del Ministerio de Fomento"; esto es, ha percibido 1,5 millones. Sobre el tercer caso, firmado el 4 de octubre de 2016, detalla que comprende la suma de 9.023.820,49 euros y que se han ingresado parte de los fondos (3.590.483,15), dado que queda pendiente la aportación del Gobierno de Canarias, de 5.433.337,34 euros.

¿Y cuál es el destino de esas cantidades? En la auditoría se apunta que 911.811,21 euros han ido a la categoría Gastos de edificación/varios, 1.394.569,21 al equipo técnico de gestión y 1.576.013,14 euros a los realojos. La suma de todo lo anterior es de 3.882.393,56 euros. Esa cifra, según se plantea en los datos globales que aparecen más adelante, es el importe "ejecutado y justificado". Por su parte, 14.812.982,66 es la cantidad transferida a Muvisa para la actuación, de la que, por tanto, están pendientes de ejecutar 10.930.589,1 euros.

El texto señala que se ha comprobado que los gastos "son admisibles y están dentro del período de ejecución", que no se han detectado "incidencias" en los justificantes de gastos y que se "ha podido verificar las facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente utilizados para la justificación se han producido y abonado en los extractos bancarios correspondientes".

Refiere el informe en sus últimos párrafos un certificado bancario para indicar que, con fecha del 28 de enero, el saldo de una cuenta de Muvisa ascendía a 8.699.446,82 euros. "La entidad afirma que la existencia de inversiones en el activo de la sociedad en viviendas protegidas no vendidas, cuya enajenación generaría una liquidez de 2.480.964,1 euros, avaladas por tasaciones de expertos independientes fechadas los días 24 de febrero de 2017 y 21 de febrero de 2018, las cuales hemos comprobado; con lo cual tendrían cubierto los 2.231.142,28 euros restantes", expone.

La Junta General Extraordinaria de Muvisa convocada a las 9:00 horas de ayer, en la que se iba a abordar el cese de los consejeros, fue aplazada para la jornada de hoy -en la que también habrá pleno-, lo que provocó el enfado de la oposición de izquierdas. USP, XTF-NC y los no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez lamentaron lo ocurrido en declaraciones a los medios y acusaron al alcalde, José Alberto Díaz, de la suspensión.

La lectura del gobierno sobre los motivos fue otra. "El grupo municipal de CC en el Ayuntamiento de La Laguna ha decidido no comparecer (...) ante la ausencia de tres grupos municipales de la corporación", se defendieron en una nota de prensa. "El PP, Cs y PSOE no tenían ningún representante en el momento de iniciarse la Junta y, por tanto, el grupo de CC, ante la importancia de los asuntos a tratar, ha considerado que lo más oportuno es emplazar a todos los grupos a la segunda convocatoria", añadió.

"Lo que ha sucedido hoy es la última cacicada de CC", apuntó el portavoz de Unid@s, Rubens Ascanio, y lo calificó de "tremendamente grave". "Es la primera vez en la etapa democrática que un alcalde hace dejación de sus funciones y no acude a una sesión que estaba convocada por él mismo, sin dar ningún tipo de explicación y mandando a la secretaria del ayuntamiento a hacer lo que él no se atrevió a realizar", manifestó en una comparecencia en la que los ediles portaron carteles con la frase "¿Dónde están los 25 millones?". "Vino la secretaria en representación del alcalde, en un papelón tremendamente duro, y también estaba Antonio Pérez-Godiño ordenando el desalojo del concejal no adscrito Zebenzuí González, que parece que no fue informado de la situación", relató Ascanio, e indicó que CC "está intentando comprar o sobornar a otros partidos" para lograr este viernes lo que no consiguió ayer.

Para el portavoz de XTF-NC -Santiago Pérez-, el comportamiento del regidor local viene siendo "delictivo" en esta materia desde el pleno anterior, "cuando impidió a los miembros de la Junta General de Muvisa -los concejales de la corporación- el ejercicio de sus derechos societarios, que se iban a ejercer cambiando el Consejo de Administración, destituyendo al actual, incluido al propio alcalde, para poder averiguar qué es lo que pasa en las cuentas de Muvisa y cuál ha sido el destino de esos 25 millones de euros".

Por su parte, tras ausentarse de la cita, el PP dijo asistir "con asombro" a lo que ocurre en Muvisa, y Cs urgió a CC a entregar toda la documentación.