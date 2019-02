El Pleno da hoy otro paso para cambiar la tarifa del taxi

6:35 AM

O. G., S/C de Tenerife

Representantes del sector del taxi en Santa Cruz de Tenerife conocieron ayer detalles sobre la modificación de la tarifa que abordará hoy el Pleno del Ayuntamiento, para su posterior remisión a la Comisión de Precios del Gobierno canario, que es el órgano competente para su aprobación definitiva.

Durante la reunión celebrada por la Mesa del Taxi, el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, aseguró que de esta manera "cumplimos lo acordado en su día con el sector, a la hora de transmitir toda la información que lleva el expediente, por lo que el ayuntamiento ha hecho sus deberes, promoviendo un estudio técnico, junto a los profesionales, para justificar la motivación del cambio de tarifa para este año".

Además, Arteaga dio cuenta del acuerdo de la mesa para la creación de tres nuevas paradas en el municipio y la ampliación de la existente en la calle del Pilar. "Apostamos por la creación de nuevos espacios en la calle José Manuel Guimerá Gurrea, junto a la Inspección de la Seguridad Social, y en la confluencia de la calle Juan Álvarez Delgado con la avenida de Venezuela, en el barrio de La Salud, así como la ampliación de la parada del Pilar, con la creación de cuatro nuevos estacionamientos en el cruce con Suárez Guerra", dijo el edil.

La Mesa del Taxi también adoptó la resolución de dirigirse a la Autoridad Portuaria con el fin de solicitar la creación de otra nueva parada para vehículos en las inmediaciones del Recinto Ferial.

Cabe recordar que Élite Taxi Tenerife había anunciado hace unos días que convocaría movilizaciones a partir de marzo por los "retrasos" del ayuntamiento en materias como las descritas.

Ayer, tras la reunión, Miguel Ojeda, presidente de este colectivo, indicó que "parece que ahora sí nos han hecho caso", y, por tanto, tienen un mes de plazo para hacer las paradas.

Con todo, remarcó que queda pendiente una parada enfrente del hotel Colón Rambla y otra en el Hospital del Tórax. Respecto a la primera, dijo que "aunque el hotel no la quiera, no es su competencia". De la segunda, recordó que es un servicio público y "los pacientes o familiares no tienen por qué estar esperando por un taxi".