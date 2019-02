Lope Afonso califica de "trágico sainete" la gestión con el Circuito del Motor

6:36 AM

El Día, S/C de Tenerife

Lope Afonso, candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Cabildo de Tenerife en las próximas elecciones, calificó ayer de "trágico sainete" la gestión que ha realizado la Corporación insular del nonato Circuito del Motor y exigió a Carlos Alonso que "asuma la responsabilidad del daño que ha supuesto poner en entredicho el buen nombre de la institución insular fuera de las Islas y el perjuicio económico que causa la inejecución del aval. "Los tinerfeños, y en especial los aficionados al motor, no se merecen esta pésima gestión", apostilló Afonso.

Lope Afonso consideró, a través de un comunicado, "muy grave" que Carlos Alonso haya tenido que admitir que la corporación que preside no puede hacer efectivos los 1,2 millones de euros que la adjudicataria de la construcción del Circuito del Motor aportó como aval para poder acceder al contrato de concesión administrativa. "Las administraciones públicas tienen procedimientos para garantizar la defensa del interés general y a mí me vale de muy poco que el presidente del Cabildo pretenda quitar hierro a la inejecución del aval con el pretexto de que el Circuito no ha generado demasiados gastos a la corporación y que la empresa dejó algo de obra hecha, porque eso cabe ser interpretado, como mínimo, como una actitud propia de la dejación de funciones".

Según el candidato popular, la negativa del Cabildo tanto a reconocer la imposibilidad de ejecutar el aval de Onda Rossa, S.L. como la continuidad de sus relaciones con Walter Sciacca "son síntomas de que Carlos Alonso tiene mucho que ocultar respecto al Circuito del Motor y se avergüenza, como no es para menos, o no es capaz de asumir sus fracasos, fracasos que desgraciadamente costean los contribuyentes de la Isla".

Pero lo más grave, según Lope Afonso, es que "con su falta de transparencia lo que pretende Carlos Alonso es tomarle el pelo a los tinerfeños en general, y a los aficionados al motor en particular, en lugar de reconocer que va sin rumbo en este proyecto, para así poder tratar de reconducirlo, y que la foto del 29 de agosto de 2016 colocando la primera piedra del Circuito, fue una engañifa más de las muchas a las que nos tiene acostumbrados", señaló.