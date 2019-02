6:32 AM

J uan Francisco Hernández es conocido por enseñar desde el enfoque flipped en el Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife. Concibió, en 2012, con Pablo Arteaga, las webs Estonoentraenelexamen, Estosientraenelexamen y la app asociada a esta última que han recibido diversos premios. ¿Cuál es la esencia de este enfoque?

Muchos docentes creen que uno de los pilares del FC son los videos. Y no. Éstos no dejan de ser una herramienta que facilita trabajar desde este modelo. La piedra angular es un cambio en nuestro cuaderno de evaluación.

El cambio metodológico es, de entrada, un cambio en nuestra forma de evaluar. Y en este punto tengo que resaltar la estupenda labor de mi equipo directivo que, desde un principio, apostó de forma muy decidida y valiente por dar más valor a las actividades que se hacían, y hacen, en el aula que a los propios exámenes. Actualmente, somos el único colegio en Canarias que se ha atrevido a darle la vuelta a la evaluación de una forma tan decidida y coherente. Cuando la incorporación de las nuevas metodologías en un centro falla es, en general, debido a que no se quiere tocar los porcentajes o criterios de evaluación. No es lógico que les pidamos que trabajen por proyectos y después resulta que el peso de éstos es del 20% y el de los exámenes un 80%.

¿Qué es lo que más ha cambiado?

El método ha variado, haciendo más partícipes a los alumnos, pero creo que lo más ha cambiado ha sido nuestro rol. Ahora somos guías de dicho proceso en el que el alumno ya no solo es un mero consumidor de contenidos, sino que, además, lo genera.

En concreto, en mi Colegio tratamos, a través de las metodologías activas, que desarrollen un pensamiento crítico y creativo que les permita mejorar en todas sus competencias. Así, minimizamos el fracaso escolar y, sobre todo, están más contentos en las aulas.

También hay una mayor conciencia de la importancia del dominio de los idiomas. Ser capaz de pensar en inglés, como la mayor parte de los niños de mi colegio, no solo les va a aumentar sus posibilidades futuras en el ámbito laboral, sino que contribuye a generar estructuras mentales que le llevan a ser más competente. Ese es el motivo por el que les pido que algunos de los proyectos de matemáticas (además de los videos que enviamos a los certámenes de ciencia) los presenten en inglés.

De hecho, cada año me sorprende la cantidad de alumnos de mi centro que certifican con éxito, a través de la Universidad de Cambridge, un nivel de inglés que les permite estudiar en cualquier universidad.

Y en las matemáticas ¿qué cambios ha habido?

El más importante ha sido la irrupción de los potentes programas matemáticos que captan el interés del alumnado, enseñando de manera entretenida. Además, ayudan en la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y en la investigación asociada al ABP que usamos en el Colegio Hispano Inglés.

¿Qué es lo que más ha influido en tu modo de dar clase?

Lo que más ha sido dar la oportunidad a los alumnos de evaluar anónimamente mi desempeño y las actividades que realizamos. Creo que esto es crucial para mejorar nuestra práctica docente, no solo que nosotros les evaluemos a ellos, sino que ellos también nos evalúen a nosotros. Y no nos engañemos, si no lo hacemos de forma anónima nunca nos van a decir lo que piensan realmente sino lo que queremos escuchar.

¿Cómo ves a tu Colegio actualmente?

Al Hispano Inglés lo veo buscando la excelencia. Se ha apostado por ella y la ha conseguido. Llevamos una década inmersos en gestión de la Calidad (EFQM 400+ e ISO 9001 y 22000) que nos ha supuesto conocernos mejor y también a la competencia. Hemos tenido un salto cualitativo en la manera de enseñar y existe una alta satisfacción de las familias con el trabajo que realizamos, que se refleja en una alta fidelización. Otra evidencia, por ejemplo, es que en las EBAU de las dos últimas promociones de Bachillerato se han situado entre las mejores notas medias de la provincia, estando siempre entre los diez primeros.