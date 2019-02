Segura liga su llegada a Casa África a su relación con el ministro Borrell

6:32 AM

El Día, Santa Cruz de Tenerife

El político socialista José Segura, exdelegado del Gobierno en Canarias, expresidente del Cabildo tinerfeño, exalcalde de La Laguna y exdiputado en el Congreso, explicó ayer, en una entrevista en Radio El Día, que la posibilidad de dirigir la Casa África se debe a su estrecha relación con el actual ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Segura se mostró, de nuevo, prudente ante la designación, si bien confirmó que, "hace unos meses", Borrell le pidió contar con sus servicios para Casa África, cuya sede se encuentra en Las Palmas. Según explica, al final le garantizó su predisposición si se entendía que era la persona adecuada, aunque subraya que "de las pocas virtudes que puedo tener es que soy muy perserverante y que me gusta trabajar y estudiar".

Segura detalló que lleva unos dos años sin estar en la primera línea política y que, en este tiempo, se ha centrado en la elaboración y publicación de 8 libros. Así, y según remar-có, ha intentado estar lo más activo posible en el plano intelectual, con trabajos que ha estructurado y dado forma final sobre los buques en Canarias, sobre la inmigración por mar o el cambio climático.

Segura recuerda su contribución a la condición de Región Ultraperiférica de Canarias, si bien prefirió no dar muchos detalles de por dónde encaminaría la dirección de Casa África. Sí tiene claro que este tipo de cargos no suelen durar mucho tiempo y conformó que ya se le ha notificado al actual director el proceso de sustitución, que considera totalmente lógico tras un cambio de gobierno a escala estatal. No obstante, y aunque resulta clave la designación por parte del Ministerio, aclara también que su posible designación debe ser aprobada por el consejo rector de la entidad, en la que está presente el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas.

Preguntado por la segunda pista del aeropuerto Reina Sofía, recalcó que no ha cambiado nada como para que se renuncie a ese proyecto, solo que ahora hay más tráfico. También apuesta por unificar las dos terminales actuales con un edificio acorde a los tiempos.