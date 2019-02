"Tenerife es la guinda del helado en la carrera de Billo's Caracas Boys"

@HGonar, Santa Cruz de Tenerife

Amable Frómeta vuelve a Tenerife, la tierra de su abuela, natural de La Laguna, y donde en los carnavales 1985, 1986 y 1987 enamoró la orquesta de su progenitor, Billo's Caracas Boys. Desde entonces hasta la fecha, han cambiado los cantantes, pero la formación musical hace revivir canciones de la época de oro de la fiesta chicharrera. El más pequeño de catorce hermanos, defiende el legado de su padre, que en realidad se llamaba Luis María, aunque desde pequeño le dieron el sobrenombre de Billo cuando iba a las tiendas de abasto y pedía algo. Y Billo se quedó. Su hijo Amable se incorporó con 16 años, primero con las ventas y ahora al frente; de hecho, vino desde la primera vez a Tenerife.

¿Qué significa volver a actuar en Tenerife?

Regresar a Tenerife es renacer con nuestra música; es un encuentro soñado con la gente de Tenerife. La Billo's tuvo dos etapas en España: una antes de llegar y luego fue otra después de venir al Carnaval de Tenerife; nos cambió. Para mi padre venir a Canarias fue un sueño, porque su madre era de La Laguna. Cuando vino él, en 1986, le hicieron un homenaje y papá tenía que no venía aquí cerca de 50 años. Vienes aquí y es una Caracas más bonita.

¿Cuándo fue la última vez que vino Billo's Caracas Boys?

En agosto de 2009, por un homenaje. Este año, el 31 de agosto, la orquesta cumple 80 años.

¿Qué tiene que ver esta Billo's Caracas Boys con la de 1987?

Ya no existen los de ese 1987. Hay algunos cantantes que han agarrado su camino... Siempre ha habido cambios y los músicos han sido rotativos en la orquesta. Si te pones a ver fotografías desde el año 1984 a las de 2009, verás que han existido cuatro o cinco músicos que se han mantenido y la gran mayoría ha rotado. La confusión se presentó porque Ely Méndez, que fue despedido de la oficina hace once años, se juntó con un sobrino mío y un exabogado de la oficina y utilizó la imagen de Ely Méndez para vender la orquesta original. La Billo's es una marca y los cantantes que marcaron el timbre entre finales de los sesenta y los años ochenta la han respetado.

Pero se cuestiona que el nombre no le corresponde a usted.

El registro es mío porque yo gané la sentencia. En Venezuela nadie puede utilizar el nombre de Billo's. Cuando comenzó el litigio sobre la herencia de mi papá, hubo un par de hermanos míos que solicitaron a la Corte Suprema que secuestrara el nombre hasta que nos pusiéramos de acuerdo. Y la Corte Suprema dictaminó que o es de los catorce, o no es de ninguno. Y llevamos 30 años en eso. Es inviable. Cuando ellos dicen que es Billo's Caracas Boys de Venezuela... no es de Venezuela. Es una marca. Cuando ocurrió eso, yo fui a EEUU, República Dominicana y Colombia y registré la marca para evitar que el legado de mi papá desapareciera por un tema de hermanos míos que nunca trabajaron el negocio y que lo único que les importaba era la plata. Fue una decisión de mi madre y mía.

¿Puede actuar en Venezuela con el nombre de Billo's?

Yo actúo con el nombre de Billo's Caracas Boys, como empresa extranjera, y pago impuestos.

¿Billo's hizo canciones para el Carnaval de Tenerife?

Sí, el viejo era un tipo visionario. Era de los hombres que agarraban el proyecto con cariño y emoción. Los temas, desde la primera vez, se hicieron y se adaptaron a Tenerife, no fueron hechos para otros carnavales. En Colombia tocamos temas de allá.

¿Qué significa Tenerife para la Billo's Caracas Boys?

Tenerife es la guinda del helado en la carrera musical de Billo's Caracas Boys. Fue tocar el cielo con la mano desde el momento en que llegamos la primera vez. Y la guinda cayó el día del récord.

¿Qué distingue al Carnaval de Tenerife respecto a otros?

Es un Carnaval familiar, participativo, en el que puedes salir. Subías hasta el hotel Mencey saludando gente y tomándote fotografías, compartiendo con el público y vivías tranquilo. Muy bonito. Muy colorido y con mucha alegría. No creo que haya cambiado mucho porque es la esencia del venezolano, que incluso con lo que está pasando no ha cambiado. Ver a mi papá llorando cuando el Guinnes es imborrable. El viejo dijo: "Me han regalado la noche más hermosa del mundo; en 50 años de carrera nunca imaginé una noche así. De hecho esa noche le cantó una canción a mi abuela, a lágrima tendida, El príncipe negro.

¿Qué canciones unen a Billos con el Carnaval?

Santa Cruz en Carnaval, Oye, Abusadora, Pasito tun tun, Plátano Maduro, Islas Canarias...

¿Se quedó en un CD o forma parte de un CD?

Hay temas, como Islas Canarias, que siempre tocamos. El día 3 estaremos en la plaza de la Candelaria y el 9, en la avenida de Anaga. También estaremos en Güímar, Candelaria, La Palma..

¿Qué canción va a pegar?

El Amarrao, es nuestro tema promocional.

¿Es afín a Maduro?

No, fui eliminado de los artistas afines a Maduro. No opinaba, pero definitivamente me declaro opositor de un régimen que ha hecho daño a un pueblo, al país soñado, que me obligó a irme hace 14 años porque no estaba con ellos. Pero las cosas van a cambiar. Soy optimista. Hice una promesa: vamos a regresar y vamos a celebrarlo en los 24 estados del país, es un regalo de la Billo's.

Amable Frómeta

director general de billo's caracas boys