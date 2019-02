Canarias acogió 71 rodajes en 2018 que generaron sesenta millones

El Día, S/C de Tenerife

Canarias acogió durante 2018 setenta y un rodajes cinematográficos y productos para televisión, que dejaron en las islas unos beneficios de más de sesenta millones de euros y crearon más más de dos mil contrataciones directas de profesionales locales del sector sin contar a figurantes y proveedores.

Estas cifras, que responden a las buenas condiciones climáticas, los paisajes, los incentivos fiscales o la seguridad que ofrece el Archipiélago, fueron dadas a conocer ayer en una rueda de prensa en la que participaron el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo; el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, y la responsable del departamento Audiovisual de Canarias Cultura en Red, Natacha Mora.

La positiva evolución de estos resultados a lo largo de los últimos años traslada el potencial que tiene actualmente esta industria en las Islas, fruto del intenso trabajo que desarrollan de manera conjunta el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, a través de sus Film Commissions, la ZEC y el sector privado local.

Esta coordinación ha permitido avanzar considerablemente, a través de una estrategia común que se viene desarrollando desde hace dos años y que incluye también continuas labores de promoción del Archipiélago en mercados y ferias profesionales de ámbito nacional e internacional.

Un trabajo que ya ha empezado a dar sus frutos a la vista de los datos recabados en 2017 y especialmente los de 2018. De los setenta y un rodajes contabilizados en este último año, dieciocho fueron largometrajes de ficción, seis series y quince documentales y el resto, treinta y nueve, programas de televisión.

Respecto a los largometrajes, trece fueron producciones o coproducciones españolas y cinco extranjeras y, en cuanto a las series, tres fueron documentales, una de animación y dos de ficción. No obstante, cabe mencionar que estos datos se refieren a producciones de las que tuvo conocimiento directo Canary Islands Film, con independencia de otras que hayan podido producirse sin el conocimiento de esta entidad ni del resto de las Film Commissions de las islas.

Fernando Clavijo aseguró que las islas "han cuadriplicado el número de rodajes atraídos no solo por los paisajes, las condiciones climatológicas o la conectividad del archipiélago, sino por las ventajas fiscales, lo que no solo tiene un impacto directo en la promoción de Canarias, sino que casa directamente con la estrategia puesta en marcha por el Gobierno de Canarias para la diversificación de nuestra economía y la creación de empleo".

En la misma línea se manifestó Isaac Castellano, que se congratuló de que "el Archipiélago continúe viviendo un auge de rodajes cinematográficos por parte de productoras españolas y extranjeras que acuden a las Islas fundamentalmente atraídas por las ventajas fiscales que ofrecen, además de otras condiciones que suman como el clima, la variedad de paisajes, la seguridad, etcétera".

La coordinadora del Área Audiovisual de Canarias Cultura en Red, Natacha Mora, explicó que "se va a seguir avanzando en esta línea de trabajo de coordinación entre todos los agentes públicos y privados implicados". Para 2019, "ya hemos consensuado con todas las entidades que forman parte del sello Canary Island Film el calendario de ferias y mercados del sector a los que conviene asistir para promocionar las Islas en este ámbito".

Entre las producciones contabilizadas el año pasado figuran rodajes de empresas audiovisuales de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Noruega, Dinamarca, Rusia, Suiza, Japón y España. Se mantiene el mismo número de largometrajes, que en 2017 y crecen los documentales, que pasan de siete a quince este año.

De los largometrajes extranjeros cabe destacar, entre otros, Wonder Woman 1984, producida por Warner Studios y dirigida por Patty Jenkins (EEUU), en la que prestó servicios la empresa canaria Sur Film; Rambo V: Last Blood, producida por Lions Gate Entertainment/Millennium Films/Campbell Grobman Films y dirigida por Adrian Grunberg (EEUU), con servicio de Nu Boyana Canarias; Vacaciones con amigos, producida por Bavaria Fiction, Degeto y el canal ARD (DE), con servicio de Seven Islands Film; y Some like it cold 2, dirigida por Saryk Andreasyan (RUSIA), con servicio de los canarios de BlackstoneFilmCompany.

Entre las películas españolas figuran, entre otras, Paradise Hills, de la productora Nostromo/Good Universe, dirigida por Alice Waddington; Durante la tormenta, una producción de Atresmedia Cine y Colosé Producciones, dirigida por Oriol Paulo; y 4 latas, producida por Wanda Films/TVE y dirigida por Gerardo Olivares.

Con relación a las series de televisión, cabe mencionar Hierro, creada por Pepe Coira y dirigida por Jorge Coira (ES). Se trata de una serie original de Movistar+ coproducida con Portocabo, la francesa Atlantique Productions y ARTE (con servicio prestado por Jugoplastika); y La Sala, dirigida por Manuel Sanabria y César Arriero, y coproducida por CanCan y Funwood Media (ambas canarias) e Isla Audiovisual, en emisión actualmente en HBO. Ambas fueron rodadas íntegramente en Canarias: en El Hierro y Gran Canaria, respectivamente. En cuanto a los escenarios cabe resaltar que siete de las ocho islas lo han sido de alguna de estas producciones.

Ayudas

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ultima los preparativos para convocar las subvenciones destinadas al desarrollo y producción de obras audiovisuales de autoría canaria por un importe total de 1.375.000 euros. La convocatoria será inminente, una vez que ya se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones.

Categorías

Comprenderá las siguientes categorías: desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, por un importe de 206.250 euros y un plazo de ejecución de 2 años; la producción de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, con un importe de 1.031.250 euros y un plazo de ejecución de 3 años; y, finalmente, la producción de cortometrajes, con un importe de 137.500 euros y un plazo de ejecución de 2 años.

Canary Island

El calendario de ferias y mercados del sector a los que conviene asistir en 2019 para promocionar Canarias en este ámbito asciende a catorce eventos, tres en territorio nacional y once internacional.