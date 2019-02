El Día, Santa Cruz de Tenerife

José Luis Oltra se mostró orgulloso de sus jugadores por el empeño que pusieron para impedir que el Real Mallorca lograra el triunfo.

"Para mí, por propuesta, ocasiones, presencia, presión y por absolutamente todo, el empate no fue justo, pero hay que darlo por bueno. Además, el Mallorca tuvo ocasiones para marcar el tercero", declaró para comenzar el análisis del encuentro de ayer. "Nos lastraron los errores individuales. Estamos negados. No sé qué más se puede hacer para ganar un partido", confesó.

El valenciano afirmó que se sentía "muy orgulloso del equipo" por su respuesta en el partido de ayer. "Si en otras ocasiones dije que no competía, en esta ocasión lo intentó, perseveró, no bajó los brazos, lo buscó y hasta pudimos ganar".

En este sentido, lamentó que el choque no durara un poco más. "Me parece que se añadió muy poco tiempo, y dentro de esos minutos no se jugó nada. Si hubiera durado tres minutos más, habríamos ganado porque el equipo estaba jugando con convencimiento".

Repasando las últimas jornadas, opinó que la evolución del Tenerife le hace ser optimista. "El equipo viene dando pasos al frente desde hace tiempo, pero nos hicieron daño el resultado y probablemente la forma de jugar en el partido con el Córdoba y las sensaciones de la segunda parte ante el Cádiz. Pero otra vez vimos a un Tenerife fuerte, que va al frente, que pisa al área, que llega con gente y genera ocasiones... Los delanteros no están teniendo acierto y no están marcando, pero llegará el momento y seremos otro equipo".

Al ser consultado por la acción en la que Dani tropezó y el Mallorca marcó el segundo gol, descargó de toda responsabilidad al guardameta. "Es mala fortuna. Es de chiste, es para ponerlo en Vídeos de Primera. Se pisó el cordón de la bota. Pero después estuvo inmenso. Hizo una parada increíble. Luego quiso sacar rápido dos veces, porque es algo que procedía, y lo hizo mal".

Dicho esto, aclaró que no tiene previsto un cambio en el puesto de portero. "No me lo planteo, no es el momento. Dani tiene experiencia y nos da muchas cosas. Ha cometido algún error, como los demás, pero tiene más que nunca mi apoyo y mi cariño. Si lo quito no será por lo que pasó en este partido, y si lo mantengo será porque creeré que tendrá que ser así".

Sin cambiar de protagonista, quiso destacar la reacción del público tras esa jugada desafortunada. "Esperaba otro partido hacia Dani, así que no tengo palabras suficientes para darle las gracias a una afición que es inteligente, porque silbar contagia".

Asimismo, contó cómo vio a Dani al llegar al vestuario. "Estaba afectado y aliviado. Solo le di un abrazo y casi se pone a llorar. Lo único que dijo fue: menos mal que pudimos empatar", declaró.

También notó "dolido" a Filip Malbasic por su racha sin marcar. "Ya no sabe qué más hacer".

Por último, se refirió a la aportación de Tyronne. "El que más se alegra por el chico soy yo. Cuando he creído, lo he puesto, y cuando no, no lo he hecho. Pero tiene personalidad, quiere el balón, intenta cosas... Se lo merece, porque está haciendo un esfuerzo para demostrar que puede participar y marcó un gol importante".

"El resultado fue muy favorable con relativa facilidad"

El Día, Santa Cruz de Tenerife

Vicente Moreno se marchó del Heliodoro con un "sabor bastante amargo", ya que el Mallorca no supo aprovechar la ventaja de dos goles que tuvo ante el Tenerife.

"Te quedas con un sabor bastante amargo", reconoció el técnico del Real Mallorca sin obviar que su equipo no hizo ayer su "mejor partido" de la temporada. "Nos encontramos con relativa facilidad con un resultado muy favorable e incluso, a pesar de que el Tenerife apretó y tuvo sus opciones, contamos con oportunidades claras para marcar el tercero", continuó en su análisis. En ese sentido, admitió que el triunfo "no habría sido del todo justo", pero insistió en que "con un resultado tan favorable y tal como estaba el partido", al conjunto balear le faltó "gestionar mejor el tramo final". También apuntó que la expulsión de Estupiñán "condicionó bastante".