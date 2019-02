Tyronne, un gol para "cerrar bocas"

El Día, Santa Cruz de Tenerife

Llevaba mucho tiempo esperando una noche como la de ayer. Y no por el resultado del partido, sino por su decisiva aportación. Tyronne del Pino debutó como jugador del Tenerife el 28 de febrero de 2016 en una campaña en la se estrenó como goleador blanquiazul en una visita al Alcorcón (1-3). Pero ese acierto no tuvo continuidad. Pasaron las jornadas e incluso las temporadas sin que pudiera disfrutar de la satisfacción de firmar un tanto valioso. Hasta ayer. Tyronne evitó la derrota blanquiazul ante el Mallorca y se quitó el peso que había estado cargando. "Merezco este regalo", declaró tras el partido.

El dorsal '11' del Tenerife recordó que en el presente curso le tocó pasar "meses jodidos" por la falta de continuidad que tuvo a causa de las lesiones. "No pude demostrar mi nivel", lamentó un futbolista al que el club le aconsejó cambiar de equipo en el mercado de enero y que solo ha intervenido en once encuentros de Liga, uno como titular. "Pero tenía la fe de que este día iba a llegar, y no quiero quedarme ahí, sino seguir currando para que se repitan más momentos como este".

Justo tras batir a Manolo Reina, portero del Real Mallorca, Tyronne se dejó llevar en una celebración en la que aprovechó para enviar un mensaje a los más críticos con su juego. Ante todo, aclaró que el gesto que hizo llevándose la mano a su boca no fue dirigido a la afición. "La grada siempre se ha portado muy bien conmigo y en ningún momento me sentí recriminado por la gente. Fue una celebración que tenía dentro. Lo hice para cerrar bocas, en general. Tenía en la mente que si llegaba este momento, iba a querer cerrar las bocas de los que me han criticado, porque me han criticado bastante. Pero no fue para la grada".

Por otra parte, destacó que el equipo "tiró de casta y de orgullo" para impedir que el Mallorca ganara en el Heliodoro. "Pudimos empatar un partido que se nos puso cuesta arriba por dos errores puntuales ante un rival que no hizo mucho más, y sacamos un punto que es bueno por cómo se puso el encuentro, aunque queríamos lograr la victoria", comentó el mediapunta blanquiazul. "Cuando estás en una mala racha, todo parece negativo, pero debemos quedarnos con que sacamos un partido que se puso cuesta arriba".

Isma: "Sacamos orgullo"

Isma López intervino en el partido de ayer como suplente. El futbolista navarro optó por extraer una lectura positiva del encuentro. "Conseguimos dejar un punto en casa, aunque salimos con la ambición de sumar los tres. El Mallorca es un buen equipo, se adelantó y el segundo gol nos dejó un poco tocados, pero el equipo sacó orgullo para, al menos, conseguir empatar", declaró el extremo blanquiazul. Isma también valoró la actuación de Dani y, en especial, se refirió a la mala suerte que tuvo en la jugada del 0-2. "Dani hizo un buen partido. Esa acción le pasa a todos los equipos que arriesgamos y jugamos con el portero. Pero Dani está preparado para seguir tomando responsabilidades. Creo que es un muy buen portero y también es un gran compañero; me ha ayudado mucho", declaró Isma López.